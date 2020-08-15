Главный санврач области объяснила причину скачка заболеваемости COVID-19 в Харькове

Динамика распространения коронавируса в Харькове является ожидаемой. Об этом сообщила главный санврач области Любовь Махота, пишет "Суспільне". По ее словам, после обнаружения порядка 80 случаев в сутки выход на цифры в 150 и 200 случаев объясняется тестированием контактных лиц. На одного инфицированного приходится до 4-5 человек, зараженных им.

Кроме того, показатели растут из-за увеличения количества тестирований. На прошлой неделе лабцентр сделал 4600 ПЦР-тестов, на этой - 7600.

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