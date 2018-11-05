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Главврачи исчезнут из больниц: Минздрав ввел новые правила

Главврачи исчезнут из больниц: Минздрав ввел новые правила

Министерство здравоохранения утвердило приказ, разделяющий должность главного врача больницы на две должности Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

"С 1 января функции директора и медицинского директора будут четко разграничены", – говорится в сообщении. Так, директор/генеральный директор будет заниматься вопросами хозяйственной деятельности, а медицинский директор – исключительно вопросами медицины.

В Минздраве отмечают, что действие приказа не означает немедленных увольнений – все сотрудники больниц продолжат выполнять свои функции согласно срокам действия их трудовых договоров.

Генеральный директор (или директор) будет заниматься:
– стратегическим планированием;
– формированием бюджета;
– координацией работы заведения;
– анализом экономической эффективности;
– организовывать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений;
– обеспечивать привлечение средств на инвестиционные нужды заведения и т. п.

К 2022 году занимать должность директора на конкурсной основе может претендент с гуманитарным образованием, правовед, экономист, врач, управленец. С 2022 года должность сможет занять только кандидат с управленческим образованием по специальностям "управление" и "администрование".

С 2019 года должность медицинского директора вводится в справочник медицинских профессий.

Медицинский директор будет заниматься исключительно вопросами медицины, в частности:

– разработкой и внедрением системы непрерывного совершенствования качества услуг в медучреждении на основании принципов доказательной медицины;
– организацией предоставления пациентоориентированных услуг;
– координацией внешнего и внутреннего взаимодействия подразделений учреждения здравоохранения;
– организацией непрерывного профессионального развития медицинского персонала;
– внедрением современных методик диагностики и лечения;
– организацией медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях;
– оценкой качества оказания медицинской помощи и т. п.

После завершения срока действия договора главврачи смогут пройти конкурс как на должность генерального директора, так и на должность медицинского директора учреждения здравоохранения.

Источник: http://u-news.com.ua

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