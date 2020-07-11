Головний інфекціоніст США зробив невтішний прогноз щодо пандемії COVID-19

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі вважає, що світ знаходиться на початковому етапі пандемії коронавірусу. На його думку, є висока ймовірність того, що поширення COVID-19 посилиться, пише «УНІАН».

«Ми бачимо великі спалахи в Бразилії, ПАР і зараз в Азії, тому ми поки на початку глобальної пандемії, що, дуже ймовірно, посилиться, перш ніж ослабне», — сказав пан Фаучі в інтерв’ю.

Також головний інфекціоніст сказав, що США поки не пройшли першу хвилю поширення захворювання, тому говорити про другу — передчасно.

«Я кажу і повторюю, чому всі говорять про другу хвилю? Ми поки що по коліно у першій хвилі. Ми так з неї і не вибралися», — сказав Фаучі в ефірі радіо SiriusXM.

Жертвами COVID-19 в світі стали понад 550 тис. осіб. Лідером за кількістю хворих залишаються США.

Источник: sprotyv.info

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