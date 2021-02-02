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Ігор Іващенко: Вакцина від COVID-19 компанії Pfizer з’явиться в Україні вже у лютому

Ігор Іващенко: Вакцина від COVID-19 компанії Pfizer з’явиться в Україні вже у лютому

У першій хвилі вакцинації в лютому українці щеплюватимуться вакцинами виробника Pfizer.

Міністерство охорони здоров’я України в рамках Глобальної ініціативи Gavi COVAX вже в лютому отримає перші 117 тис. вакцин від COVID-19 компанії Pfizer і своєчасно розпочне національну кампанію з вакцинації. Про це під час брифінгу повідомив заступник Міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

«Наразі в списку вакцин GAVI COVAX, які будуть надаватись, - Pfizer, AstraZeneca, Novavax, Moderna та Curevac. З квітня COVAX очікує на збільшення об’ємів вакцини і МОЗ України також висловлює зацікавленість у продовженні даного партнерства», - зазначив заступник Мністра МОЗ.

Аби закупка і постачання вакцини були своєчасними, Україна підпише з компанією Pfizer додатковий пакет документації щодо систем безпеки (ліцензія на імпорт) і відповідальності на основі українського та міжнародного законодавства.

«МОЗ України триматиме зв’язок із COVAX упродовж усього процесу вакцинації, аби бути невід’ємною частиною міжнародної спільноти країн-учасниць альянсу, які отримали дані вакцини, обмінюватися досвідом, спільно напрацьовувати ефективний механізм проведення кожного етапу вакцинації», - повідомив Ігор Іващенко.

Нагадаємо 30 січня 2021 року, Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що наступне постачання вакцини у рамках ініціативи COVAX відбудеться з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року. Під час другого постачання Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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