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Город выделил дополнительные средства на инсулины диабетикам
Харьковский городской совет на заседании сессии внес изменения в бюджет города на 2018 год.
Соответствующее решение было принято сегодня, 17 октября, на сессии горсовета, передает пресс-служба Харьковского горсовета.
На сессии горсовета было решено выделить средства на обеспечение больных сахарным и несахарным диабетом препаратами инсулина и десмопресина.
Для этого были направлены дополнительные средства в сумме 12,6 млн грн.
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