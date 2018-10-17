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Город выделил дополнительные средства на инсулины диабетикам

Город выделил дополнительные средства на инсулины диабетикам

Харьковский городской совет на заседании сессии внес изменения в бюджет города на 2018 год.

Соответствующее решение было принято сегодня, 17 октября, на сессии горсовета, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

На сессии горсовета было решено выделить средства на обеспечение больных сахарным и несахарным диабетом препаратами инсулина и десмопресина.

Для этого были направлены дополнительные средства в сумме 12,6 млн грн.

 

Агентство Телевидения Новости

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