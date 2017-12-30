Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:12
Просмотров: 153

Госпиталю нужна помощь

Госпиталю нужна помощь

В Военно-медицинский клинический центр Северного региона (Харьков) нужны моющие средства и стиральный порошок. Об этом сообщается на странице волонтерской организации "Сестра милосердия АТО" в Facebook.

По данным волонтеров, также нужны:

средства для бритья (пена, гель),

зубная паста,

продукты (сладкая вода, соки, хлеб, сало, колбаса, селедка, овощи, сладости),

сигареты,

расчески,

мусорные пакеты,

пакеты (маечки),

стиральный порошок.

31 декабря помощь будут принимать с 9.00 до 17.00.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харьковской области - очередная вспышка африканской чумы
Сегодня 09:15    79
В новогоднюю ночь метро в Харькове будет работать до трех часов утра
Сегодня 08:32    89
Новогодняя ночь на площади Свободы (ПРОГРАММА)
Сегодня 08:04    210
Правоохранители и спасатели области перешли на усиленный режим несения службы
Сегодня 06:48    80
Итоги: 2017 год вывел Харьков на мировую арену
Сегодня 06:25    171
В деле о запорожских фиктивных тендерах появился новый подозреваемый
29.12.2017 08:42    166
Екс-наставник «Металісту» знову тренуватиме харківських футболістів
29.12.2017 08:21    253
В числе освобожденных заложников - трое харьковчан
29.12.2017 08:00    201
Как изменится харьковская полиция (ИНФОГРАФИКА)
29.12.2017 07:42    216
Харьковчанам рассказали, когда заработает E-ticket в метро и где получить льготный электронный билет
29.12.2017 07:10    614
Загрузка...
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 