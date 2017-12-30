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Госпиталю нужна помощь
В Военно-медицинский клинический центр Северного региона (Харьков) нужны моющие средства и стиральный порошок. Об этом сообщается на странице волонтерской организации "Сестра милосердия АТО" в Facebook.
По данным волонтеров, также нужны:
средства для бритья (пена, гель),
зубная паста,
продукты (сладкая вода, соки, хлеб, сало, колбаса, селедка, овощи, сладости),
сигареты,
расчески,
мусорные пакеты,
пакеты (маечки),
стиральный порошок.
31 декабря помощь будут принимать с 9.00 до 17.00.
Источник: sq.com.ua
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