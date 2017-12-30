Госпиталю нужна помощь

В Военно-медицинский клинический центр Северного региона (Харьков) нужны моющие средства и стиральный порошок. Об этом сообщается на странице волонтерской организации "Сестра милосердия АТО" в Facebook.

По данным волонтеров, также нужны:

средства для бритья (пена, гель),

зубная паста,

продукты (сладкая вода, соки, хлеб, сало, колбаса, селедка, овощи, сладости),

сигареты,

расчески,

мусорные пакеты,

пакеты (маечки),

стиральный порошок.

31 декабря помощь будут принимать с 9.00 до 17.00.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»