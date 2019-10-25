Грип та застуда: скільки людей захворіло на Харківщині

На Харківщині з жовтня розпочався новий епідемічний сезон захворюваності на грип та ГРВІ.

Як повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі, в області на грип та гострі респіраторні інфекції вже перехворіло 13 138 осіб, з них 8206 – діти до 17 років. За результатами щотижневого аналізу захворюваності, з 14 по 20 жовтня в області захворіли 4028 осіб, з них 2436 (60,5 %) – діти віком до 17 років. У хворих виявили вірус парагрипу, РС – вірус та аденовіруси.

Як відзначають медики, серед захворілих дітей частка організованих груп складає 80,2 %, загальний показник захворюваності в регіоні нижче за епідемічний поріг на 64,4 %. Найбільший показник по області зареєстровано у Красноградському районі, найнижчий – у Золочівському районі. Також, за інформацією фахівців лабцентру, станом на 21 жовтня в області вакциновано 1205 осіб.

Нагадаємо, за минулий епідсезон на Харківщині на грип та ГРВІ перехворіло понад 197 тисяч осіб, що складає 7,3 % від загальної кількості населення регіону. Також медики зареєстрували п’ять летальних випадків від грипу, четверо жертв – діти.

Источник: slk.kh.ua

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