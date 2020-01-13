Грипп в Украине: третьей жертвой стала беременная женщина

В Украине в результате осложнений гриппа умерла 31-летняя роженица. Об этом сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.

Беременная заболела 24 декабря. 31 декабря в связи с отслоением плаценты проведено кесарево сечение. Женщина умерла 3 января, по результатам лабораторных исследований подтвержден грипп типа А не субтипированный. Больная имела сопутствующее состояние: хроническое заболевание гепатитом С.

Врачам удалось спасти только ребенка. Он выжил, и сегодня, 13 января, из отделения реанимации его перевели в отделение для недоношенных детей.

Отмечается, что с начала эпидсезона, с октября 2019 года, зафиксированы уже три летальных случая в результате гриппа.

Ранее на Житомирщине скончалась вторая жертва гриппа - 6-летний ребенок. Он умер, предположительно от гриппа, в больнице. У него было воспаление легких.

Перед этим сообщалось, что в Житомире зафиксировали первую смерть от гриппа: у больной не было прививок против этой болезни.

Агентство Телевидения Новости