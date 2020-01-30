Гвинет Пэлтроу рассказала о своих полезных ритуалах

Актерская карьера Гвинет Пэлтроу, хотя и была успешной, едва ли привлекала к ней столько внимания, нежели ее нынешняя деятельность. Запустив lifestyle-сайт Goop в качестве блогера-любителя, она стала настоящим гуру в вопросах ЗОЖ. Сейчас Гвинет выпускает товары собственного производства, проводит конференции и велнес-уикенды и не перестает делиться советами красоты и здоровья. Недавно Гвинет дала новое интервью, опубликованное на YoTube-канале американского Harper’s Bazaar, в котором раскрыла еще несколько своих секретов.

1. Каждое утро Гвинет начинает с полоскания рта органическим кокосовым маслом. Она взбивает его во рту и называет этот метод «аюрведческим способом удаления бактерий». Американская стоматологическая ассоциация между тем уже прокомментировала эту процедуру и не рекомендует использовать ее как единственный способ очищения полости рта.

2. На завтрак Гвинет выпивает два больших стакана воды, а затем чашку кофе.

3. Перед тем как отправиться в офис, Гвинет отвозит детей в школу и отправляется в спортзал. Перед тренировкой она выпивает смесь витаминов С и Е, разведенных в воде. А сразу после занятия заходит за «потрясающим зеленым коктейлем» в свой любимый супермаркет Erewhon.

4. Далее Гвинет принимает душ и завтракет чем-то полезным, например, органическим бургером с индейкой или тако с хикама (мексиканская репа). Около полудня она обедает белковой едой. В офисе она перекусывает снэками — кешью или солеными крекерами.

5. Во второй половине дня она выпивает чашку зеленого чая, которая помогает ей продержаться до ужина.

6. Ужинает Гвинет не позже 6 вечера, так как не любит ложиться спать с полным желудком. Актриса признается, что может съесть и картофель фри вечером, но больше любит что-то азиатское.

7. Если день был тяжелым и Гвинет надо расслабиться, она выпивает вечером стакан японского виски или коктейль на основе водки и мартини. Однако она не сторонница того, чтобы практиковать подобное в будни.

8. Если день все же завершился алкогольным напитком, на утро она съедает сэндвич с яйцом и делает капельницу с витаминами, которая помогает избавиться от похмелья.

Источник: Новости Ю

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