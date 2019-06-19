Гуляем и худеем: сколько нужно ходить, чтобы избавиться от лишних килограммов

Регулярная ходьба дает пользу как в плане похудения и фитнеса, так и здоровья

Ходьба — это один из самых простых, но также и самых эффективных способов похудеть. Более того помогает улучшить здоровье и тонус мышц. Специалисты рассказали, сколько в день надо пройти, чтобы скинуть ненавистные килограммы.

Если вы будете следовать регулярному плану и использовать шагомер, то достигните замечательных результатов.

Так в 1 км 1250 шагов. Чтобы сбрасывать в месяц 1 кг, нужно проходить ежедневно 5 км = 6250 шагов. Это без уменьшения количества калорий в день.

Если вы сократите употребление калорий на 250 в день, то у вас будет ежедневный дефицит в 550 калорий, что позволит худеть на 1 кг в неделю.

Каждый показатель будет влиять на количество шагов или км, а также он покажет сможете ли вы быстро терять вес (калории) или придется ходить достаточно много.

Стоит учесть, что вам необходимо точно знать ваш текущий вес и желаемый, а также ваш рост и возраст, калорийность съедаемой еды в день и Базовая калорийность необходимая вам, когда вы будете лежать на диване, их необходимо зафиксировать на бумаге.

Чем более сидячий образ жизни вы ведете, тем больше рекомендуется ходить. Но большая цифра шагов сначала может даваться тяжело, поэтому начинать ходить, если ранее вы этого не делали, можно с пяти тысяч, постепенно увеличивая количество.

Самое главное — ориентироваться на свое самочувствие и увеличивать нагрузку постепенно.

Регулярная ходьба дает пользу как в плане похудения и фитнеса, так и здоровья. И это относится и к начинающим, и к продвинутым любителям тренировок.

Ходите по лестнице вместо лифта, ходите во время разговора по телефону, если вы ездите на машине — паркуйтесь подальше от работы, если на общественном транспорте — постарайтесь часть дороги на работу и с работы ходить пешком и т. п. Чтобы пройти 5 км за один раз, потребуется всего 45-60 минут — это очень мало!

Вместо того чтобы рухнуть на диван по возвращению с работы и бездумно листать instagram-ленту, попробуйте делать это во время ходьбы. Каждый раз, когда захотите проверить социальные сети, вставайте и ходите до тех пор, пока не закончите сеанс.

Польза для здоровья:

Ходьба снижает риск высокого давления, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета;

Ходьба снижает риск развития деменции и рака;

Ходьба может снять боль при фибромиалгии.

Источник: ukrainianwall.com

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