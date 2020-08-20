Харьков и два района области попали в «оранжевую» зону карантина из-за заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Соответствующее решение было принято сегодня, 20 августа, на заседании КТЭБ и ЧС.

Согласно новому эпидемическому зонированию, с 24 августа в «оранжевой» зоне будут находиться Харьков, Богодуховский и Первомайский районы Харьковской области.

Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области остаются в «желтой» зоне..

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