Харьков – лидер по количеству больных корью

Наибольшее количество заболевших корью среди регионов Украины на прошлой неделе зафиксировали в Харьковской области.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

С 25 мая по 6 июня больше всего новых случаев кори зарегистрировано в следующих областях:

Харьковской (156 больных: 97 взрослых и 59 детей);

Киеве (100: 51 взрослый и 49 детей);

Тернопольской (89: 21 взрослый и 68 детей);

Львовской (84 больных: 22 взрослых и 62 ребенка);

Киевской (80: 40 взрослых и 40 детей).

В Украине с 28 декабря 2018 года до 6 июня 2019 года корью заболели 53 тыс. 112 человек – 25 тыс. 5 взрослых и 28 тыс. 107 детей. От осложнений кори умерли 18 человек.

В Минздраве напомнили о необходимости вакцинироваться от кори. Бесплатно прививаться могут все дети и взрослые любого возраста. Младенцев, для которых корь особенно опасна, можно вакцинировать с 6 месяцев.

Источник: sq.com.ua

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