Харьков – лидер по количеству больных корью
Наибольшее количество заболевших корью среди регионов Украины на прошлой неделе зафиксировали в Харьковской области.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
С 25 мая по 6 июня больше всего новых случаев кори зарегистрировано в следующих областях:
Харьковской (156 больных: 97 взрослых и 59 детей);
Киеве (100: 51 взрослый и 49 детей);
Тернопольской (89: 21 взрослый и 68 детей);
Львовской (84 больных: 22 взрослых и 62 ребенка);
Киевской (80: 40 взрослых и 40 детей).
В Украине с 28 декабря 2018 года до 6 июня 2019 года корью заболели 53 тыс. 112 человек – 25 тыс. 5 взрослых и 28 тыс. 107 детей. От осложнений кори умерли 18 человек.
В Минздраве напомнили о необходимости вакцинироваться от кори. Бесплатно прививаться могут все дети и взрослые любого возраста. Младенцев, для которых корь особенно опасна, можно вакцинировать с 6 месяцев.
Источник: sq.com.ua