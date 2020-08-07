Харьков снова в "зеленой" зоне? В Минздраве прокомментировали изменения на карте
Официальные данные по определению уровня эпидемической безопасности распространения COVID-19 утверждаются только по итогам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
При этом в МОЗ отметили, что любые данные, опубликованные средствами массовой информации до заседания комиссии ТЭБ и ЧС, не являются официальными.
Заседание комиссии состоится сегодня в 17:00.
Брифинг по итогам - в 17:45.
Напомним, ранее на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины в карте "Визуализация эпидемических показателей на уровне районов и городов областного значения" Харьков был помечен красным цветом, что означало перемещение его из «зеленой» зоны карантина в «красную».
Позже цвет данной области на карте сменился на зеленый.