Харьковчан атакует шигеллез

За январь - август 2018 года с учетом гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в Харьковской области зарегистрировано 83 697 случаев инфекционных заболеваний против 82 483 за аналогичный период прошлого года (рост на 1,5%).

Без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировано 8 690 случаев против 9 135 (снижение на 4,9%).

Общий процент переболевшего инфекционными заболеваниями населения на уровне прошлого года и составляет 3,1%.

Омечается рост заболеваемости такими заболеваниями:

гастроэнтероколит с неустановленным возбудителем - на 8,9%;

иерсиниоз - на 23,1%;

болезнь Лайма - в два раза;

вирусный менингит - на 7,3%;

вирусные гепатиты: А - в 4 0 раза, В - на 39,3%, С - на 25,5%;

хронические вирусныы гепатиты - на 13,7%;

острыеи респираторные вирусные инфекции - на 2,2%;

краснуха - на 42,9%.

Снизилась заболеваемость такими заболеваниями:

сальмонеллез - на 18,2%;

шигеллезом - на 23,2%;

гастроэнтероколит с установленным возбудителем - на 32,7%;

ротавирусный энтерит - на 50,2%;

менингококковая инфекция - на 6,3%;

туберкулез - на 11,3%;

коклюш - на 31%;

инфекционный мононуклеоз - на 17,1%;

эпидпаротит - на 38,9%.

Зарегистрировано 429 случаев кори, 6 случаев малярии, 3 - дирофиляриоза.

Не зарегистрированы случаи брюшного тифа и паратифа, дифтерии, полиомиелита, листериоза, столбняка, сибирской язвы, туляремии, орнитоза.

Превалирующей в структуре инфекционной заболеваемости (без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций) остается заболеваемость острыми кишечными инфекциями, удельный вес которых составляет 46,2%.

Туберкулез органов дыхания диагностирован у 642 человек. В структуре заболевших туберкулезом дети составляют 5,0%.

Зарегистрировано 2 653 инвазированных гельминтами и простейшими. Заболеваемость регистрировалась главным образом среди детского населения, удельный вес которого в структуре паразитарной заболеваемости составляет 79,8%.

Значительно ухудшилась эпизоотическая ситуация по бешенству, зарегистрировано 69 случаев бешенства животных против 52 в прошлом году. Пострадали от укусов бешеными животными 128 человек. Обратилось за антирабической помощью по поводу укусов животными 2914 человек.

Количество лиц, пострадавших от нападения клещей, выросло на 36,6%. Взято на учет 2 553 человека, из них 28,3% - дети до 17 лет.

Пораженность населения педикулезом выросла на 23,6%, выявлено 607 случаев, из которых 73,3% составляют дети до 17 лет.

Источник: sq.com.ua

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