Харьковчан атакуют инфекции

В 2019 г. в Харьковской области зарегистрировано 134 тыс. 663 случая инфекционных заболеваний против 163 тыс. 674 в 2018-м.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, это на 17,7% меньше.

Без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировано 25 тыс. 479 случаев против 25 тыс. 649 (снижение на 0,7%).

Зафиксирован рост заболеваемости:

• коклюшем - в 2,8 раза,

• корью в 7,2 раза,

• менингококковой инфекцией - на 5,6%,

• вирусным менингитом - на 78,7%, инфекционным мононуклеозом - на 7,5%,

• острым вирусным гепатитом В - на 11,3%,

• острым вирусным гепатитом А - на 36,8%,

• эпидемическим паротитом - на 2 случая.

В то же время снизилась заболеваемость:

• сальмонеллезом - на 6,6%,

• шигеллезом - на 12,4%,

• гастроэнтероколитом с установленным возбудителем - на 21,1%,

• ротавирусным энтеритом - на 57,2%,

• гастроэнтероколитом с неустановленным возбудителем - на 18,5%,

• туберкулезом - на 5,5 %,

• лямблиозом - на 19,4%,

• болезнью Лайма - на 17,7%,

• острым вирусным гепатитом С - на 8,4%,

• хроническим вирусным гепатитом В - на 7,6%,

• острыми респираторными вирусными инфекциями - на 20,8%,

• гриппом - на 71,5%,

• малярией - на 9 случаев,

• краснухой - на 2 случая.

Не зарегистрированы случаи брюшного тифа и паратифа, полиомиелита, листериоза, столбняка, сибирской язвы, туляремии, орнитоза. Зарегистрирован 1 случай бруцеллеза, 2 случая дифтерии, по 3 случая лептоспироза и вирусных геморрагических лихорадок. На уровне прошлого года заболеваемость иерсиниозом (20 случаев) и гемофильной инфекцией (1 случай).

Превалирующей в структуре инфекционной заболеваемости (без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций) является заболеваемость воздушно-капельныеми инфекциями (за счет роста заболеваемости корью), удельный вес которых составляет 34,2%.

Туберкулез органов дыхания диагностирован у 959 человек, в структуре заболевших дети составляют 4,6%.

Зарегистрировано 3246 случаев паразитарных заболеваний. Заболеваемость регистрировалась главным образом среди детского населения, удельный вес которого в структуре паразитарной заболеваемости составила 81,9% (зарегистрировано 2659 случаев).

Зарегистрировано 37 случаев бешенства животных против 109 в прошлом году. Пострадало от укусов бешеными животными 68 человек, обратилось за антирабической помощью по поводу укусов животными 4027 человек, из них 874 (21,7%) назначено антирабическое лечение.

Пораженность населения педикулезом снизилась на 28,7%, выявлено 668 случаев, из которых 76,2% (509 человек) - дети до 17 лет.

Источник: sq.com.ua

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