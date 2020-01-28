Харьковчан атакуют инфекции
В 2019 г. в Харьковской области зарегистрировано 134 тыс. 663 случая инфекционных заболеваний против 163 тыс. 674 в 2018-м.
Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, это на 17,7% меньше.
Без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировано 25 тыс. 479 случаев против 25 тыс. 649 (снижение на 0,7%).
Зафиксирован рост заболеваемости:
• коклюшем - в 2,8 раза,
• корью в 7,2 раза,
• менингококковой инфекцией - на 5,6%,
• вирусным менингитом - на 78,7%, инфекционным мононуклеозом - на 7,5%,
• острым вирусным гепатитом В - на 11,3%,
• острым вирусным гепатитом А - на 36,8%,
• эпидемическим паротитом - на 2 случая.
В то же время снизилась заболеваемость:
• сальмонеллезом - на 6,6%,
• шигеллезом - на 12,4%,
• гастроэнтероколитом с установленным возбудителем - на 21,1%,
• ротавирусным энтеритом - на 57,2%,
• гастроэнтероколитом с неустановленным возбудителем - на 18,5%,
• туберкулезом - на 5,5 %,
• лямблиозом - на 19,4%,
• болезнью Лайма - на 17,7%,
• острым вирусным гепатитом С - на 8,4%,
• хроническим вирусным гепатитом В - на 7,6%,
• острыми респираторными вирусными инфекциями - на 20,8%,
• гриппом - на 71,5%,
• малярией - на 9 случаев,
• краснухой - на 2 случая.
Не зарегистрированы случаи брюшного тифа и паратифа, полиомиелита, листериоза, столбняка, сибирской язвы, туляремии, орнитоза. Зарегистрирован 1 случай бруцеллеза, 2 случая дифтерии, по 3 случая лептоспироза и вирусных геморрагических лихорадок. На уровне прошлого года заболеваемость иерсиниозом (20 случаев) и гемофильной инфекцией (1 случай).
Превалирующей в структуре инфекционной заболеваемости (без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций) является заболеваемость воздушно-капельныеми инфекциями (за счет роста заболеваемости корью), удельный вес которых составляет 34,2%.
Туберкулез органов дыхания диагностирован у 959 человек, в структуре заболевших дети составляют 4,6%.
Зарегистрировано 3246 случаев паразитарных заболеваний. Заболеваемость регистрировалась главным образом среди детского населения, удельный вес которого в структуре паразитарной заболеваемости составила 81,9% (зарегистрировано 2659 случаев).
Зарегистрировано 37 случаев бешенства животных против 109 в прошлом году. Пострадало от укусов бешеными животными 68 человек, обратилось за антирабической помощью по поводу укусов животными 4027 человек, из них 874 (21,7%) назначено антирабическое лечение.
Пораженность населения педикулезом снизилась на 28,7%, выявлено 668 случаев, из которых 76,2% (509 человек) - дети до 17 лет.
Источник: sq.com.ua