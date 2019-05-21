Харьковчан атакуют паразиты

В Харьковской области за четыре месяца без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировано 5 тыс. 789 случаев инфекционных заболеваний, что на 21,1% меньше аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

46,7% заболеваний вызваны воздушно-капельными инфекциями.

Возросла заболеваемость:

болезнью Лайма - на 64,3%;

корью - в 41,8 раза;

коклюшем - на 40%;

острым вирусным гепатитом С - на 10,7 %;

инфекционным мононуклеозом - на 5,5%;

туберкулезом - на 3,1%;

эпидемическим паротитом - на 3 случая.

Снизилась заболеваемость:

ротавирусным энтеритом - на 67,5%;

острым вирусным гепатитом А - на 67,2%;

менингококковой инфекцией - на 63,6%;

иерсиниозом - на 50%;

педикулезом - на 36,9%;

вирусным менингитом - на 35,3%;

гастроэнтероколитом с установленным возбудителем - на 34%;

гастроэнтероколитом с неустановленным возбудителем - на 28,9 %;

лямблиозом - на 24,9%;

хроническим вирусным гепатитом В - на 22,2%;

хроническим вирусным гепатитом С - на 22%;

острым вирусным гепатитам В - на 10,2%;

шигеллезом - на 7,2%;

сальмонеллезом на 0,4%.

Не зарегистрированы случаи брюшного тифа и паратифа, дифтерии, полиомиелита, краснухи, лептоспироза, листериоза, столбняка, сибирской язвы, туляремии, геморрагической лихорадки с почечным синдромом, бруцеллеза, орнитоза, малярии.

Туберкулез органов дыхания диагностирован у 336 человек, из них 12 - у детей.

Зарегистрировано 1 тыс. 160 инвазированных гельминтами и простейшими. Заболеваемость регистрировалась в основном среди детей (82,4%).

Эпизоотическая ситуация по бешенству стабилизировалась, зарегистрировано 14 случаев бешенства животных против 45 в прошлом году. От укусов бешеными животными пострадало 24 человека, обратилось за антирабической помощью по поводу укусов животными 1 тыс. 44 человек.

Пораженность педикулезом снизилась на 36,9%, выявлен 281 случай, из которых 72,6% - дети до 17 лет.

Источник: sq.com.ua

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