Харьковчан атакуют паразиты
В Харьковской области за четыре месяца без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировано 5 тыс. 789 случаев инфекционных заболеваний, что на 21,1% меньше аналогичного периода прошлого года.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
46,7% заболеваний вызваны воздушно-капельными инфекциями.
Возросла заболеваемость:
болезнью Лайма - на 64,3%;
корью - в 41,8 раза;
коклюшем - на 40%;
острым вирусным гепатитом С - на 10,7 %;
инфекционным мононуклеозом - на 5,5%;
туберкулезом - на 3,1%;
эпидемическим паротитом - на 3 случая.
Снизилась заболеваемость:
ротавирусным энтеритом - на 67,5%;
острым вирусным гепатитом А - на 67,2%;
менингококковой инфекцией - на 63,6%;
иерсиниозом - на 50%;
педикулезом - на 36,9%;
вирусным менингитом - на 35,3%;
гастроэнтероколитом с установленным возбудителем - на 34%;
гастроэнтероколитом с неустановленным возбудителем - на 28,9 %;
лямблиозом - на 24,9%;
хроническим вирусным гепатитом В - на 22,2%;
хроническим вирусным гепатитом С - на 22%;
острым вирусным гепатитам В - на 10,2%;
шигеллезом - на 7,2%;
сальмонеллезом на 0,4%.
Не зарегистрированы случаи брюшного тифа и паратифа, дифтерии, полиомиелита, краснухи, лептоспироза, листериоза, столбняка, сибирской язвы, туляремии, геморрагической лихорадки с почечным синдромом, бруцеллеза, орнитоза, малярии.
Туберкулез органов дыхания диагностирован у 336 человек, из них 12 - у детей.
Зарегистрировано 1 тыс. 160 инвазированных гельминтами и простейшими. Заболеваемость регистрировалась в основном среди детей (82,4%).
Эпизоотическая ситуация по бешенству стабилизировалась, зарегистрировано 14 случаев бешенства животных против 45 в прошлом году. От укусов бешеными животными пострадало 24 человека, обратилось за антирабической помощью по поводу укусов животными 1 тыс. 44 человек.
Пораженность педикулезом снизилась на 36,9%, выявлен 281 случай, из которых 72,6% - дети до 17 лет.
Источник: sq.com.ua