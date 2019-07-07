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Харьковчан предупреждают о повышенной опасности заражения гельминтами (глистами)

Харьковчан предупреждают о повышенной опасности заражения гельминтами (глистами)

Риск заразиться увеличивается с приходом лета.

Не совсем свежее мясо, немытые овощи и фрукты, прогулки с домашними питомцами увеличивает риск заражения, – сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Медики советуют чаще мыть руки, обязательно теплой водой и мылом после еды и контакта с животными. Хранить рыбу и мясо отдельно от других продуктов, соблюдая температурный режим хранения.

И в случае появления гельминтов (глистов) немедленно обратиться в врачу.

Напомним, что на Харьковщине – три случая заболевания лептоспирозом. Все заболевшие заразились во время рыбалки на Печенежском водохранилище в Волчанском районе (2) и ставку в Двуречанском районе.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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