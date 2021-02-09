Харьковчанам предлагают бесплатный тест на антитела к коронавирусу. Но есть условие

​Харьковский областной центр крови начал бесплатное тестирование донорской крови на антитела к COVID-19 (IgG). Об этом сообщается на официальной странице центра в Facebook.

Теперь каждый желающий, став донором крови, сможет получить справку и узнать болел ли он коронавирусом.

"Такой анализ крови представляет собой автоматизированный двухэтапный иммуноанализ, что позволяет качественно определить наличие антител класса (IgG) к SARS-CoV-2 в крови и плазме человека. Показатель индекса 1,4 (и более) свидетельствует о положительном результате, следовательно, вы, вероятно перенесли заболевания COVID-19 и имеете соответствующие антитела (lgG). Показатель ниже 1,4 свидетельствует о негативном качественном определении антител (IgG)", - отметили в центре крови.

Планируется, что беслпатное тестирование доноров на антитела будет происходить до конца 2021 года.

График работы центра крови: с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00, каждая третья суббота - с 8.00 до 13.00.

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Не следует сдавать кровь после работы в ночную смену. За трое суток до кроводачи из рациона следует исключить жирную пищу и не употреблять спиртные напитки.

Вечером накануне донации - легкий ужин, а утром, в день донации лучше ограничиться сладким чаем с хлебом и нежирными сортами сыра или печеньем.

Непосредственно после сдачи крови нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, употреблять спиртные напитки, управлять транспортными средствами, работать на высоте.

В день сдачи крови утром полностью исключить:

● все молочные продукты

● кофе

● яйца

● бананы

● мясные продукты (колбаса, сосиски).

Употребление жирной или жареной пищи перед кроводачи может привести к хилезу, а также сильно ухудшить результаты некоторых анализов.

Источник: sq.com.ua

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