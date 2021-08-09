Харьковчане могут путешествовать с сертификатами вакцинации в разные страны мира

Харьковчане, которые прошли вакцинацию от COVID-19, могут путешествовать в разные страны мира.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как рассказали в Департаменте здравоохранения, в частности, для харьковчан, которые сделали прививку вакцинами «Coronavac» или «Covishield», для туризма открыты такие страны, как Эстония, Исландия, Греция, Венгрия, Сирия, Ливан, Нидерланды, Португалия и Швейцария.

Также в департаменте отметили, что некоторые страны (например, Мексика, Испания) тоже открыты для туризма, но справки о вакцинации или отрицательном результате теста на наличие Covid-19 от путешествующих они не требуют.

Кроме того, есть ряд стран, которые открыты для иностранцев, однако вопрос пересечения границы гражданами, прошедшими полный курс вакцинации, на данный момент однозначно не урегулирован (не определен образец паспорта вакцинации, перечень допустимых вакцин и пр.). В частности, к таким странам относятся Болгария, Парагвай, Гондурас, Доминиканская Республика, Сальвадор и пр.

Также в департаменте отметили ряд стран, в которых признаются вакцины «Coronavac» или «Covishield», однако для туристов эти страны пока закрыты. В частности, это Индонезия, Казахстан, Аргентина, Гватемала, Швеция, Таиланд и пр.

Отметим, что с более подробной информацией о путешествии в условиях пандемии COVID-19 можно ознакомиться на сайтах посольств в странах, куда планируете поездку, а также у выбранного туроператора.

Агентство Телевидения Новости