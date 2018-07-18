Харьковчане попросили Кернеса убрать кальянщиков из сквера на набережной

Харьковчане попросили Кернеса запретить курение кальяна в сквере "Стрелка" на набережной в Харькове.

Сегодня во время онлайн конференции харьковчане пожаловались мэру города Геннадию Кернесу на кальянщиков, которые облюбовали данный сквер, и попросили убрать их из этого популярного места отдыха.

Отвечая на данный вопрос, Геннадий Кернес первым делом проинформировал харьковчан о том, что в данном сквере буде построен туалет, а затем сообщил, что в парке начнется плановый ремонт.

«И мы постараемся сделать все, чтобы кальянщики не могли попасть на траву. У них нет для этого никаких документов», - сказал мэр.

Также он посоветовал харьковчанам при данных обстоятельствах вызывать полицию, а полиции, в свою очередь – требовать документы у нарушителей порядка.

Агентство Телевидения Новости