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Харьковчане стали меньше болеть кишечными инфекциями

Харьковчане стали меньше болеть кишечными инфекциями

Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Харькове с начала 2019 года снизился на 32%.

Как сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на заведующего Харьковским филиалом областного лабораторного центра Владимира Чегодайкина, за минувший год уровень заболеваемости кишечными инфекциями в городе снизился по сравнению с 2017 годом на 20%. Чаще всего ими болеют дети до 4 лет.

При этом за 2019 год по сумме заболеваний острыми кишечными инфекциями произошло снижение на 32%. Случаев отравления грибами и заболевания ботулизмом за четыре месяца в городе зафиксировано не было. Это говорит о том, что проведена хорошая профилактическая работа. 

В свою очередь директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат сообщил, что в больницах работают 25 кабинетов инфекционных заболеваний. Также в медучреждениях проводятся профилактические мероприятия по предупреждению распространения кишечных инфекций. Так, с 2006 года в городе не было вспышек внутрибольничных инфекций.

Кроме больниц, по словам вице-мэра Игоря Терехова, в учебных учреждениях Харькова не было ни одного случая кишечных отравлений за прошлый год и начало этого.

Агентство Телевидения Новости

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