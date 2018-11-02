Харьковчане, страдающие сахарным диабетом, обеспечены инсулином до конца года – горсовет

Харьковчане, страдающие сахарным диабетом, уже могут получить инсулин в аптеках города.

Об этом сегодня, 2 ноября, сообщил журналистам директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат, передает пресс-служба Харьковского городского совета.

По его словам, средств, выделенных Харьковским городским советом на закупку инсулинов, хватит на обеспечение лекарствами всех страдающих сахарным диабетом харьковчан до конца 2018 года.

«Этих денег на 100% хватит на ноябрь, декабрь, и частично мы захватим начало января, для того чтобы не было социального напряжения среди больных. Пациенты уже могут выписывать рецепты на инсулины у врачей-эндокринологов по месту жительства и получать их в аптеках города. Город, со своей стороны, будет погашать затратную финансовую часть в соответствии с договорами, заключенными с аптечной сетью», - отметил Юрий Сороколат.

По информации Сороколата, в перечне представлено более 30 наименований препаратов инсулина, из которых 18 - импортного производства.

Как сообщали в горсовете, на сегодняшний день в Харькове проживают 6 тысяч 898 больных, страдающих сахарным диабетом, из них – 366 детей.

Напомним, 17 октября на сессии городского совета было дополнительно выделено 12,6 млн грн на приобретение инсулинов. Всего же для полного обеспечения больных препаратами необходимо около 64 млн грн в год.

Агентство Телевидения Новости