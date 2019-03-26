Харьковчанка борется с болезнью и нуждается в помощи на лечение

36-летняя харьковчанка Бернадская Елена, мама двухлетней дочери, нуждается в помощи на лечение.

На протяжении нескольких лет харьковчанка борется с тяжелой болезнью - раком легких.

В 2016-м году Елена перенесла тяжелую операцию, в ходе которой одно легкое ей удалили.

После операции врачи дали женщине положительные прогнозы на ремиссию, однако неожиданно болезнь вошла в стадию рецидива.

На лечение харьковчанки каждый день необходимы значительные суммы денежных средств.

Семья женщины уже не в состоянии справляться с материальной нагрузкой самостоятельно и будет очень благодарна неравнодушным за любую материальную помощь.

Маленькая дочка Лены очень хочет видеть свою маму здоровой!

Номер карты ПриватБанк: 5168 7573 6059 5773 Бернадская Елена Анатольевна.

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