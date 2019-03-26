Харьковчанка борется с болезнью и нуждается в помощи на лечение
36-летняя харьковчанка Бернадская Елена, мама двухлетней дочери, нуждается в помощи на лечение.
На протяжении нескольких лет харьковчанка борется с тяжелой болезнью - раком легких.
В 2016-м году Елена перенесла тяжелую операцию, в ходе которой одно легкое ей удалили.
После операции врачи дали женщине положительные прогнозы на ремиссию, однако неожиданно болезнь вошла в стадию рецидива.
На лечение харьковчанки каждый день необходимы значительные суммы денежных средств.
Семья женщины уже не в состоянии справляться с материальной нагрузкой самостоятельно и будет очень благодарна неравнодушным за любую материальную помощь.
Маленькая дочка Лены очень хочет видеть свою маму здоровой!
Номер карты ПриватБанк: 5168 7573 6059 5773 Бернадская Елена Анатольевна.
Моб.тел.+38 (050) 937 41 91