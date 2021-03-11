Харьковщина отстает во всеукраинском рейтинге по COVID-вакцинации: индийскую вакцину не хотят колоть даже медики

Сегодня год, как ВОЗ объявила пандемию Covid-19 в мире, но болезнь не только не побеждена, медики говорят о новой волне. Более полутысячи новых больных коронавирусом, почти тысяча привитых. В Харькове продолжает расти заболеваемость на Ковид-19, но даже это не заставляет всех медиков соглашаться на вакцинацию, поэтому Харьковщина отстает во всеукраинском рейтинге.

579 новых случаев Ковид-19 зафиксировано за минувшие сутки на Харьковщине. Специалисты говорят, что третья волна набирает обороты в регионе. Защитить хотя бы медиков, которые непосредственно работают с больными, планировали с помощью вакцинации, но далеко не все согласны колоть индийскую вакцину. На сегодня провакцинировано только 900 человек.

Айна Тимчук, глава ХОГА:

Я думаю мы больше обратимся к городу, потому что нас в показателях опускает город. Такая же ситуация в Киеве, есть определенные нюансы.

В облздраве настаивают, людей не должно отпугивать то, что вакцина индийского, а не европейского происхождения. Ведь 60% вакцин производят именно в Индии и их использует не только Украина, но и другие европейские страны, отмечает заместитель председателя облгосадминистрации по вопросам здравоохранения Михаил Черняк. В то же время, в регионе создана рабочая группа из медиков-специалистов, которые отслеживают и темпы роста заболеваемости, и реакции на прививку, и ни одного отрицательного заключения ими не сделано. Более того, они, как и чиновники облздрава, тоже вакцинировались.

Михаил Черняк, заместитель главы ХОГА:

Ті фахівці, з котирими ми сьогодні співпрацюємо - епідіміологи, санітарні лікарі, інфекціоністи – всі, хто входять у нашу робочу групу, й вони до речі самі вакцинуються, й з медичними університетом ми співпрацюємо, є люди, які розуміють, що це є необхідністю. Тому я думаю у нас все вдасться.

В отношении мобильных бригад, то теперь их обучение идет согласно графику. Сейчас подготовлено 7 бригад, еще 5 готовы начать свою работу. При необходимости, говорит Черняк, на выходных будут подготовлены еще.

Агентство Телевидения Новости