Харьковщина получит более 124 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Украины от 11 января 2021 №19 для Харьковской области распределены 124300 экспресс-тестов для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 19 января во время брифинга сообщил заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук.

«На сегодня в область поступил первый транш – 14000 «быстрых» тестов, которые используются в поликлиниках и центрах первичной медико-санитарной помощи, куда обращаются пациенты с признаками респираторной болезни. Если «быстрый» тест дает положительный результат - проводится ПЦР-исследование», - отметил Геннадий Бондарчук.

По его информации, именно этот механизм тестирования является поводом для уменьшения количества ПЦР-исследований, проводимых в Харьковской области.

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