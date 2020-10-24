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Харьковские больницы, принимающие пациентов с COVID-19, получили аппараты ИВЛ

Харьковские больницы, принимающие пациентов с COVID-19, получили аппараты ИВЛ

Сегодня, 24 октября, больницы Харьковской области получили 24 аппарата искусственной вентиляции легких. 10 из них передали областным инфекционкам, еще 5 - чернобыльской больнице и 9 - медучреждениям «Укрзалізниці». Все оборудование приобретено за средства областного бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Там также рассказали, что в ближайшее время к борьбе с СOVID-19 подключаются еще 2 больницы - железнодорожные. Туда, кроме ИВЛов, передали также средства индивидуальной защиты для медперсонала.

Сейчас наиболее актуальные проблемы, которые нужно решить в больницах «Укрзалізниці», - это подведение кислорода и укомплектование бригад врачей, которые будут работать с больными COVID-19. В обоих направлениях сейчас проводится активная организационная работа. В частности, в ближайшее время регион ждет поставки партии кислородных концентраторов. Формирование медицинских бригад также продолжается.

«У меня сформировано 8 бригад, но пока есть нехватка терапевтов. Вчера одного нашли, сейчас ищем еще, - рассказал генеральный директор железнодорожной больницы №1 Виктор Лещенко. - Все остальные специализации у меня есть в бригадах. Врачи высокопрофессиональные, мотивированные, никто не отказывается работать, все будут работать. Поэтому бригады практически укомплектованы. Единственное, что остается, - технически подписать договор с НСЗУ».

Агентство Телевидения Новости

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