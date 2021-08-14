Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:49
Просмотров: 96

Харьковский "Металлист" победил с голевым дублем своего колумбийского легионера

Харьковский Металлист победил с голевым дублем своего колумбийского легионера

В 4-м туре Первой лиги украинского футбола харьковский "Металлист" встречался в Киеве с донецким "Олимпиком".

"Металлист" победил 2:1.

Оба мяча за харьковскую команду забил колумбиец Брайан Риаскос: первый с игры, второй - с пенальти. Между ними был гол футболиста "Олимпика" Максима Прядуна. Следует еще добавить, что при счете 1:0 арбитр назначил 11-метровый в ворота "Олимпика", и Фарес Балули не реализовал пенальти.

В турнирной таблице Первой лиги украинского футбола две команды идут без потерянных очков - "Металлист" и криворожский "Кривбасс". У обеих команд по 12 очков из 12-ти возможных. И при этом еще и одинаковая разница забитых и пропущенных мячей - 11:3.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: футбол

Читайте ещё:

"Металлист" представил своего бразильского новичка Матеуса Пейшото
13.08.2021 17:13    302
Самый дорогой трансфер в истории “Челси”. Лукаку куплен за 115 миллионов евро
13.08.2021 11:48    276
Месси провел первую тренировку в своем новом клубе
13.08.2021 11:23    261
"Металлист" объявил о подписании футболиста "Мариуполя"
12.08.2021 12:35    293
Обладатель Суперкубка Европы определился в серии послематчевых пенальти
12.08.2021 09:51    258
Киевское "Динамо" выиграло перенесенный матч т вышло на 1-е место в украинской Премьер-Лиге
11.08.2021 22:28    298
Яремчук дебютировал за "Бенфику" и "похоронил" московский "Спартак"
11.08.2021 12:08    355
Донецкий "Шахтер" прошел первого из двух соперников на пути к групповой стадии Лиги Чемпионов
11.08.2021 00:11    261
Неожиданность в Премьер-Лиге. "Шахтер" проиграл "Александрии"
07.08.2021 22:47    366
"Металлист" крупно победил в своем третьем матче в Первой лиге
07.08.2021 22:06    398
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 