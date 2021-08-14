Харьковский "Металлист" победил с голевым дублем своего колумбийского легионера

В 4-м туре Первой лиги украинского футбола харьковский "Металлист" встречался в Киеве с донецким "Олимпиком".

"Металлист" победил 2:1.

Оба мяча за харьковскую команду забил колумбиец Брайан Риаскос: первый с игры, второй - с пенальти. Между ними был гол футболиста "Олимпика" Максима Прядуна. Следует еще добавить, что при счете 1:0 арбитр назначил 11-метровый в ворота "Олимпика", и Фарес Балули не реализовал пенальти.

В турнирной таблице Первой лиги украинского футбола две команды идут без потерянных очков - "Металлист" и криворожский "Кривбасс". У обеих команд по 12 очков из 12-ти возможных. И при этом еще и одинаковая разница забитых и пропущенных мячей - 11:3.

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