Харків'яни можуть безкоштовно почитати книгу "Мистецтво жити під час хіміотерапії", яку чекали по всій Україні

Щороку у жовтні більшість країн проводить місяць підвищення обізнаності про рак молочної залози. Цього року до нього долучилася і Харьківські бібліотеки, онколікарні та культурні центри. Окрім інших заходів вони пропонують своїм відвідувачам познайомитися з книгою харків’янки Альони Воробйової "Мистецтво жити під час хіміотерапії", яка показує внутрішній світ жінки, якій діагностували рак, і її почуття під час проходження хіміотерапії. Це артбук, до якого увійшли щоденникові записи авторки і роботи 10 фотографів, кожен з яких зробив свій артпроєкт з Альоною як головною героїнею. Як каже сама Альона Воробйова, книга не про те "як я перемогла рак", а скоріше про страх смерті, самотність і про потенціали, які є в цих станах.

Вступне слово для артбука зробив український письменник Сергій Жадан. Книга створена в рамках проєкту Українського культурного фонду і харків’яни можуть взяти почитати її безкоштовно у Відділенні Обласного онкологічного Центру, Обласному комунальному закладі «Харківська обласна універсальна наукова бібліотека» та Комунальному некомерційному підприємству Харківської обласної ради «Обласний клінічний центр профілактики і боротьби зі СНІДом» (повний перелік закладів Харківщини, яким надійде книга дивиться нижче).

Альона захворіла на рак молочної залози у 38 років, як і колись її мама. Але мама відмовилася лікуватися, злякавшись хіміотерапії, її наслідків, втрати волосся, а з ним - жіночності. Альоні тоді було 16 років, і вона добре пам'ятає ті жах і страх, що переживала її мама. Коли Альона дізналася про свій діагноз, вже її старшій доньці було 16, а сама вона зіткнулася з тим же страхом: "без волосся я буду не жінка, недостатньо жінка". Але не могла дозволити собі злякатися і програти. Тому що знала, як страшно буває дітям, коли їхня мама помирає.

Альона Воробйова відома у Харкові як організаторка концертів, фестивалів та інших культурних подій. На пост у Фейсбуці про те, що їй діагностували рак молочної залози, відгукнулися сотні артистів, письменників, художників та інших митців з різних країн. "Я мріяла написати книгу, присвячену мамі, з раннього дитинства. Коли мами не стало, ця мрія стала ще важливішою для мене. Але в щоденній суєті у мене не вистачало часу навіть подумати, про що буде книга. І ось у такий несподіваний спосіб моя мрія збулася. Причому цей артбук врятував і мене: зйомки, планування, спілкування, бажання закінчити книгу і дати іншим жінкам те, чого так не вистачало мені, коли я дізналася, що у мене рак - все це дуже допомагало відштовхуватися від дна, коли здавалося, що простіше залишитися там"- розповідає Альона.

Важливість артбука у вступному слові до нього зазначає Сергій Жадан: "Книга, за великим рахунком, не лише про Альону та її історію - вона про всіх нас. Про нашу готовність говорити й не здаватися, про нашу здатність допомогти, про наші можливості, про нашу силу. Ця історія може багато чого навчити. Головне - не боятися вчитися. І не боятися любити".

Ідея створення такого артбука народилася у Альони під час спілкуванні з друзями з арт-середовища. Спочатку щоденникові записи і пости в соцмережах про своє лікування авторка робила, скоріше, для себе. Друзі-фотографи влаштовували творчі фотосесії з нею, щоб підтримати і допомогти відволіктися. Координаторка випуску книги культурна менеджерка Марія Какуріна, впевнена: "Ми забуваємо часто, що мистецтво - це інструмент, який може багато чого змінити в житті окремої людини, цілих груп, країн. Цей артбук - він саме такий".

Артбук вийшов наприкінці вересня 2020 року у харківському видавництві "Віват", яке відоме своєю відкритістю до соціально важливих тем та проєктів. "Мені здається, що якби Альона не звернулася в наше видавництво, ми б самі бігали за нею і пропонували випустити артбук "Мистецтво жити під час хіміотерапії" саме у нас"- жартує директорка видавництва Юлія Орлова.

Проєкт по створенню артбука реалізовано благодійним фондом "Артдача" за підтримки Українського культурного фонду. В рамках цієї співпраці всі книги передають онкологічним центрам, бібліотекам і галереям у всіх областях України, в тому числі й Харківщини. "Коли ми формували списки для відправки, у нас тільки для Львівської області просили 300 книг - розповідає Альона Воробйова. - І це підтверджує, що зусилля людей, які зі мною створювали цей артбук, і мої страждання, переживання близьких за мене - все не дарма".

На сторінках проекту в соцмережах є посилання на карту з позначеними місцями, де будь-хто може подивитися і почитати артбук “Мистецтво жити під час Хіміотерапії” абсолютно безкоштовно. Карта постійно оновлюється.

Прочитати книгу ви можете у таких бібліотеках вашого регіону (радимо попередньо уточнити чи є книга в наявності та чи працює бібліотека).

Обласному комунальному закладу «Харківська обласна універсальна наукова бібліотека» для:

ОКЗ «Харківська обласна бібліотека для юнацтва»

Центральна бібліотека ім. Г.Ф. Квітки-Основ’яненка Холодногірського району м. Харкова

Комунальний заклад культури «Центральна міська бібліотека ім. В.Г.Бєлінського» ЦБС Шевченківського району м. Харкова

Шевченківська центральна районна бібліотека для дорослих і дітей

Валківська центральна районна бібліотека

Дергачівська центральна районна бібліотека

Центральна бібліотека Зміївської ЦБС

Ізюмська міська центральна бібліотека

КЗ "Публічна бібліотека об'єднаної територіальної громади" Нововодолазької селищної ради

Сахновщинська центральна бібліотека

Кегичівська центральна районна бібліотека

КЗ «Богодухівська централізована бібліотечна система»

Чугуївська центральна бібліотека

Комунальному некомерційному підприємству Харківської обласної ради «Обласний клінічний центр профілактики і боротьби зі СНІДом» для:

Медичний передпухлинний центр Молекула

КНП «Обласний центр онкології»

Бібліотека №11 ім. Л.М. Толстого

Школа психології «Моя Кімната»

Культурний центр HudpromLoft

Галерея сучасного мистецтва COME IN

Центр сучасного мистецтва ЄрміловЦентр

Харківський ЛітМузей

Харьківська муніципальна галерея

Громадська організація «Еммаус»

Харьківський Обласний Медичний Центр

Громадська організація Люк - медійна группа

Благодійній організації "Благодійний фонд "Харків з тобою" для:

Дергачівська ЦРЛ

Мерефянська ЦРЛ

Первомайська ЦРЛ

Люботинська міська лікарня

Зміївська ЦРЛ

Валківська ЦРЛ

Вовчанська ЦРЛ

Відділення кардіології Обласна клінічна лікарня

Чугуївська ЦРЛ ім. М.І. Кононенка

Відділення Обласного онкологічного Центру

А також:

КЗОЗ «Харківська наукова медична бібліотека»

Бібліотека Харківського національного медичного університету,

Бібліотека Харківської медичної академії післядипломної освіти,

Бібліотека Національного фармацевтичного університету України

Посилання на карту з позначками, де є артбук "Мистецтво жити під час хіміотерапії"

Сторінка Альони Воробйової в Facebook

Проєкт підготовлено за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою автора.

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