Харків’янка з Салтівки народила в кареті «швидкої»

Екстрений виклик з приводу пологів надійшов до служби «103» о 17:25 – вже за лічені хвилини бригада ЕМД 402 прибула на місце.

Пологи 29-річної харків‘янки були стрімкі, тож при акушерській допомозі працівників Центру ЕМД та МК дівчинка вагою 2770, зростом 51 см народилась безпосередньо у спеціалізованому авто ЕМД, повідомили в Центрі екстреної меддопомоги.

Після надання допомоги та огляду породіллю із новонародженою було шпиталізовано до лікувального закладу.

Агентство Телевидения Новости