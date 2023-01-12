Здоров'я
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12.01.2023 19:46
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Харківщина отримала вакцину Comirnaty для дітей

Харківщина отримала вакцину Comirnaty для дітей

Наразі 3000 доз вакцини проти коронавірусу для дітей від 5 до 12 років розподіляють на пункти щеплення Харкова та області.

Дитяча вакцина – це нова розробка від Comirnaty (Pfizer) і вона вже широко використовується у країнах Євросоюзу, а тепер була надана нашій країні.

Повний курс щеплення становить 2 дози з інтервалом 21-28 днів.

«Для щеплення дітей вказаного віку необхідна згода батьків або опікунів. Зараз ця вакцина розподіляється, тому батькам дітей, щоб дізнатися, де отримати щеплення, слід звертатися до сімейних лікарів», – зазначив голова облздраву Максим Хаустов

У Харківській області на сьогодні працює 122 пункти щеплення, всі вони забезпечені вакцинами. Зокрема, в області є:

65 000 вакцин CoronaVac;7 000 – Comirnaty Tris від Pfizer;4 500 – Janssen.

Актуальний список пунктів щеплення, графік прийому, контактний телефон і наявні вакцини можливо переглянути на сайті.

Агентство Телевидения Новости

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