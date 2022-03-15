Харківські спецпризначенці доставили тяжкохворих пацієнтів на потяг до Львова

Співробітники полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області допомогли розмістити тяжкохворих пацієнтів медзакладу у спецтранспорті та забезпечили їх супровід.

Близько 70 пацієнтів лікарні, серед яких діти та літні люди, перевезли до залізничного вокзалу для подальшої евакуації до профільної лікарні у місті Львів. Для хворих громадян виділили окремий вагон у потязі.

Харківські поліцейські несуть службу 24/7 та готові прийти на допомогу тим, хто її потребує.

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