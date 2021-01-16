Харківська лікарня № 25 отримала нове обладнання для дослідження крові

Харківський плитковий завод передав медикам обладнання, яке дозволить правильно підібрати дозування медпрепаратів при лікуванні COVID-19.

Харківська лікарня № 25 отримала коагулометр Coag 4D/D-dimer, який призначений для повного спектра досліджень системи згортання крові із застосуванням різних комбінацій форм представлення результатів. У нинішніх умовах боротьби з COVID-19 у медичного закладу була гостра потреба саме в цьому приладі.

Пристрій було придбано за кошти Харківського плиткового заводу. Саме в лікарні № 25 обслуговується більшість працівників заводу.

– Підприємство не в перший раз надає допомогу медикам, і цього разу ми хотіли придбати кисневий концентратор для міської клінічної лікарні № 25. Але, порадившись з головним лікарем, зрозуміли, що нагальніше для лікарні зараз саме коагулометр – ефективний, а головне точний, інструмент для дослідження згортання крові у пацієнтів, – розповів голова Наглядової ради Харківського плиткового заводу, депутат Харківської обласної ради.

Коагулометр – це спеціалізований тест для перевірки і діагностики системи гемостазу, він простий у використанні і зручний у роботі. Його використання стало вже нагальною потребою в поліклініках, у хірургії та відділеннях невідкладної допомоги, пологових будинках.

За словами головного лікаря В’ячеслава Вакуленка, при лікуванні пацієнтів, які хворіють на COVID-19, дуже важливо правильно підібрати дозування ліків. А коагулометр дозволяє більш точно підбирати дози препаратів, які попереджують тромбоутворення.

– У нашій лабораторії до цього робилася лише частина аналізів, які здатний проводити цей прилад. І кожен лікар самостійно приймав рішення про дозування на підставі свого досвіду, – зазначив головний лікар Харківської міської лікарні № 25 В’ячеслав Вакуленко.

Источник: slk.kh.ua

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