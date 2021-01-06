Харківська область, Шевченківський район, смт Шевченкове,

Зимой многие переохлаждаются и простужаются, при этом появляется боль в горле.

Об этом сообщают СМИ.

Медики рассказали о способах устранения данного расстройства здоровья, связанного с поражением гортани.

Боль в горле возникает из-за инфекции верхних дыхательных путей, заболевание вызывается вирусами и приводит к ангине у взрослых и детей. Вирус поражает горло и нос, вызывая воспалительные процессы, при этом повреждается эпителий слизистой оболочки. В качестве иммунного ответа появляются очаги воспаления, при этом наблюдаются обильные выделения, а также набухание слизистой оболочки. Далее возникает боль в горле и затруднённое глотание.

Рекомендуется выпивать 1,5 л тёплой воды для увлажнения горла, подойдёт также зелёный чай с мёдом вприкуску. Надо полоскать горло слабым и тёплым солевым раствором, который уменьшает воспалительные процессы. Промывать нужно несколько раз в день, полезно также полоскание травяными настоями. Рекомендуются чебрец, ромашка, щавель или бузина. После приготовления отвара его нужно охладить до тёплого состояния.

Некоторые делают ингаляции с водяным паром, при этом происходит значительное увлажнение горла. Врачи напоминают, что необходимо регулярно проветривать квартиру, при этом шею нужно обернуть шарфом. После выздоровления рекомендуются прогулки на свежем воздухе, хорошее питание и полноценный сон.

Источник: golos.ua/

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