Харківська область зайняла третє місце за частотою виклику швидкої медичної допомоги – опитування

29% мешканців Харківської та інших східних областей України в минулому році викликали бригаду швидкої медичної допомоги, більшість з них залишились задоволеними. Про це свідчать результати опитування соціологічного центру «Рейтинг», його результати були оприлюднені днями.

Згідно даних опитування, мешканці Харківської та інших областей східної України займають третє місце за частотою викликів команди швидкої допомоги. На першому місці – центральні області, де «швидку» викликали 36% опитаних. На другому місці за кількістю викликів екстреної бригади медиків – жителі південних регіонів України (33%). На останньому місці – мешканці західних областей (27%).

Найчастіше за допомогою в «швидку» звертаються мешканці міст (34%), з числа сільських жителів бригаду медиків викликали 28% опитаних. Телефон 103 найчастіше набирають люди старше 51 року (35%), рідше люди у віці 36-50 років (31%) і 18-35 років (29%).

При цьому 71% тих, хто викликав карету «швидкої» у Харківській області, сказали, що залишилися задоволені рівнем професіоналізму і якістю наданих послуг. На заході України якістю роботи лікарів «швидкої» задоволені 75% опитаних, на півдні – 79%, у центрі – 66%.

Разом з тим, 43% опитаних в цілому по Україні сказали, що за два останні роки якість державних медичних послуг погіршилась. 38% вважають, що їх якість не змінилась, а 11% побачили їх покращення.

Соціологічна група «Рейтинг» проводила опитування 23 листопада – 4 грудня 2017. Методом особистого інтерв'ю було опитано 1200 респондентів. Похибка репрезентативності не перевищує 2,8%.

Источник: ratinggroup.ua

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