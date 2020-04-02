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Хочешь спросить про COVID-19? Звони в харьковский колл-центр

Хочешь спросить про COVID-19? Звони в харьковский колл-центр

Доброго дня, центр допомоги Стоп COVID-19, моє  ім»я – Аліна. Чим я можу вам допомогти?

Алина Шинкарева - одна из четырех волонтеров нового колл-центра, который начал работать сегодня в Харькове. Операторы в режиме онлайн отвечают на вопросы граждан, связанные с эпидемией коронавируса. Это инициатива представителей общественных организаций, волонтеров и благотворительных фондов.

Колл-центр работает в двух направлениях, во первых, это информация - где и как пройти тесты COVID – 19, рекомендации, что делать, если поднялась температура или «появились какие-то другие подозрительные симптомы и другие вопросы», говорит Алина:

Алина Шинкарева, оператор колл-центра "Стоп COVID-19"

Мой первый звонок - мне звонил мужчина, не пожилой, спрашивал по количеству  зараженных людей, которые есть сейчас подтвержденные в Харьковской области

Второе направление работы - это если у человека нет возможности выйти на улицу или нужна помощь финансовая или социальная, волонтеры расскажут, куда обращаться.

Именно с такой просьбой обратились к Лидии Зикуновой, второму оператору "горячей линии":

Лидия Зикунова, оператор колл-центра Стоп COVID-19

Это был звонок  от нуждающихся, точнее, от их знакомых, которые узнали о тяжелой ситуации в семье, муж оказался  без работы на период карантина, он был единственный кормилец в семье, и им требовались и лекарства, и деньги на пропитание

Пока работают четыре оператора, выделено 20 телефонных линий. Волонтеры прошли обучение и работают по алгоритмам колл-центра.

Горячая линия "будет работать в режиме 24/7  до того момента, пока пройдет опасность, связанная с распространением вирусной инфекции, рассказал председатель благотворительного фонда, и соорганизатор колл-центра Андрей Шейнин.

Номер горячей линии бесплатный - 0 800-31- 80-31, отныне можно звонить круглосуточно, ведь в рабочее время звонки принимают в офисе, а затем подключаются службы ГСЧС.

Также получена договоренность с контакт-центром слабовидящих в поддержку проекта операторами.

Андрей Шейнин, руководитель благотворительного фонда "Харьков с тобой"

Наразі працює вдень 4 оператори, але  у нас є домовленість з колл-центром, що вони можуть дати до ста, плюс у нас ще 100 волонтерів записалися і виразили побажання бути операторами колл-центра. - Якийсь відбір був? –Ні, відбору немає!

На сегодня Харьков до сих пор ожидает из Киева опровержения или подтверждения установленных местной лабораторией подозрений на коронавирус COVID-19 от столичной референс-лаборатории.

По состоянию на утро 2 апреля в Харьковской области - один подтвержденный случай COVID-19, 12 подозрений, и, как говорит губернатор Алексей Кучер, Киев не может дать ответ уже третьи сутки:

Алексей Кучер, председатель Харьковской областной государственной администрации

Встановлена підозра - це не просто собі людина щось відчуває, а це реально підтверджений тест, але на рівні Харкова. На рівні Харкова ми отримуємо цей тест і ми направляємо ці зразки, біологічні зразки, до Києва. І лише після того, коли Київ встановлює, лабораторія Києва встановлює, що дійсно є зараження коронавірусом, ми фіксуємо як підтверджений випадок. Завалена лабараторія, і три дні ми вже не можемо отримати точно - один випадок, який знайшов своє підтвредження підозри в нас.


Агентство Телевидения Новости

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