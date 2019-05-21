Холестерин не является причиной номер один сердечных приступов

Множество ученых во все времена активно спорило о том, является ли холестерин причиной номер один в риске развития сердечно-сосудистых заболеваний и в контексте развития раннего риска сердечного приступа. Вот и новое исследование прямиком из Университета Восточной Финляндии, касающееся рассмотрения взаимосвязи между потреблением яиц и данным риском установило, что даже высокий процент холестерина не ведет непосредственно к развитию раннего сердечного приступа, ровно, как и к другим сердечно-сосудистым заболеваниям. Стоит отметить, что полученные результаты тем не менее в большей степени ориентированы на финнов и людей, проживающих в подобных географических условиях.

А все потому, что лишь 30-35% населения Финляндии – ровно, как и других северных регионов – обладают так называемым аполипротеином APOE4, который ответственен за правильную регуляцию холестеринового метаболизма. Иными словами, у северных народов эта регуляция происходит несколько быстрее, что означает возможность в среднем чаще развить то или иное сердечное заболевание от высокого потребления холестерино-содержащих продуктов.

Но, как оказалось, такая угроза является лишь теоретической, поскольку на основании наблюдения за несколькими сотнями добровольцев-испытуемых – часть которых не потребляла холестерин вообще, а часть съедала по одному жареному яйцу в день – ученые установили, что нет никакого статистического основания ожидания развития такого риска. Кроме того, ученые также отметили, что не заметили практически никаких различий между потреблением низкого и среднего уровня холестерина – для большинства пользователей, таким образом, это не будет иметь особого назначения.

Впрочем, ученые поспешили уточнить, что проиллюстрированные данные в первую очередь касаются жителей Финляндии и северных регионов, однако примерно то же самое можно сказать и в отношении других народов. Так что пока специалисты заинтересованы в том, чтобы провести некоторые дополнительные испытания и прояснить некоторые моменты, связанные с потреблением и переработкой холестерина.

Источник: hvylya.net

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