Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:16
Просмотров: 147

Холестерин не является причиной номер один сердечных приступов

Холестерин не является причиной номер один сердечных приступов

Множество ученых во все времена активно спорило о том, является ли холестерин причиной номер один в риске развития сердечно-сосудистых заболеваний и в контексте развития раннего риска сердечного приступа. Вот и новое исследование прямиком из Университета Восточной Финляндии, касающееся рассмотрения взаимосвязи между потреблением яиц и данным риском установило, что даже высокий процент холестерина не ведет непосредственно к развитию раннего сердечного приступа, ровно, как и к другим сердечно-сосудистым заболеваниям. Стоит отметить, что полученные результаты тем не менее в большей степени ориентированы на финнов и людей, проживающих в подобных географических условиях.

А все потому, что лишь 30-35% населения Финляндии – ровно, как и других северных регионов – обладают так называемым аполипротеином APOE4, который ответственен за правильную регуляцию холестеринового метаболизма. Иными словами, у северных народов эта регуляция происходит несколько быстрее, что означает возможность в среднем чаще развить то или иное сердечное заболевание от высокого потребления холестерино-содержащих продуктов.

Холестерин не является причиной номер один сердечных приступов

Но, как оказалось, такая угроза является лишь теоретической, поскольку на основании наблюдения за несколькими сотнями добровольцев-испытуемых – часть которых не потребляла холестерин вообще, а часть съедала по одному жареному яйцу в день – ученые установили, что нет никакого статистического основания ожидания развития такого риска. Кроме того, ученые также отметили, что не заметили практически никаких различий между потреблением низкого и среднего уровня холестерина – для большинства пользователей, таким образом, это не будет иметь особого назначения.

Впрочем, ученые поспешили уточнить, что проиллюстрированные данные в первую очередь касаются жителей Финляндии и северных регионов, однако примерно то же самое можно сказать и в отношении других народов. Так что пока специалисты заинтересованы в том, чтобы провести некоторые дополнительные испытания и прояснить некоторые моменты, связанные с потреблением и переработкой холестерина.

Источник: hvylya.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Этот напиток поможет похудеть, а также снизить уровень холестерина и сахара в крови
08.02.2019 08:33    874
Умер рэпер Децл: названа причина смерти
03.02.2019 09:34    1236
Ученые нашли доступный способ избежать сердечного приступа
17.01.2019 10:52    798
Медики назвали самое полезное лакомство для сердца
04.10.2018 09:22    1255
Диетологи назвали самый полезный фрукт для здоровья сердца и сосудов
07.09.2018 10:19    1064
Три плитки в месяц. Ученые доказали пользу шоколада для сердца
31.08.2018 08:30    503
Как замедлить учащенное сердцебиение
27.08.2018 14:15    627
Исследование подтвердило вероятность смерти из-за "разбитого сердца"
08.05.2018 13:52    556
Кофеин может благотворно влиять на людей с сердечными проблемами - ученые
19.04.2018 08:53    511
Рецепты здоровья: самые полезные продукты для сердца
29.11.2017 11:00    915
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 