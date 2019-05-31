Холестерин в їжі не підвищує ризик інсульту – дослідження

Холестерин з їжі, в тому числі з курячих яєць, не пов’язаний з підвищеним ризиком інсульту, як стверджують вчені з Університету Східної Фінляндії. Їх нове дослідження було опубліковано в American Journal of Clinical Nutrition.

Існує чимало суперечать один одному відомостей з приводу асоціації між споживанням харчового холестерину і ризиком інсульту. Деякі вчені стверджують, що надлишок холестерину в раціоні харчування сприяє і підвищенню ризику судинних патологій, зокрема, інсульту.

Фінські вчені відстежили зміни в здоров’ї 1950 чоловіків, які в 1984-1989 роках стали учасниками проекту «Дослідження факторів ризику ішемічної хвороби серця у Куопіо», в рамках якого були оцінені їх харчові звички. За 21 рік спостережень після цього 217 чоловіків перенесли інсульт. Вивчивши зв’язок між особливості живлення і обставинами інсульту, дослідники уклали, що харчовий холестерин не був пов’язані з ризиком інсульту, причому навіть у носіїв APOE4 – гена, який робить організм особливо чутливий до впливу холестерину, засвоюється з їжі.

Таким чином, згідно з дослідженням, споживання в середньому 520 мг холестерину в день, включаючи або щоденне споживання яєць, не пов’язане з ризиком інсульту, навіть в осіб, генетично схильних до більш сильному впливу харчового холестерину на рівень холестерину в сироватці.

Водночас вчені зазначили, що спостережувані ними пацієнти не мали серцево-судинних захворювань до початку дослідження. Тому висновок про вплив холестерину необхідно перевірити щодо людей, що мають серцево-судинні захворювання.

Источник: aspekty.net

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