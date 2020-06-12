Холодная и теплая вода: одна из них наносит вред вашему здоровью
Знаете ли вы, что обезвоживание является коренной причиной многих распространенных заболеваний, от проблем с пищеварением и запоров до головной боли и боли в суставах? Много людей забывают выпить воду, которая является самым полезным напитком.
Учитывая, что вода составляет до 60 процентов человеческого тела, ее употребление на ежедневной основе очень важно! В то время, как большинство людей пьет холодную воду, исследование показывает, что теплая вода намного полезнее.
Давайте объясним, что холодная/ прохладная вода делает с вашим телом:
Кровеносные сосуды становятся меньше и ограничивают пищеварительные способности. Это может заставить ваше тело работать усерднее, пытаясь регулировать новые, более холодные температуры.
Создает избыток слизи в организме и увеличивает риск болезни.
Может вызвать затвердение жира и усложнить его сжигание.
Семь причин пить теплую воду
1. Улучшает обмен веществ
Теплая вода способствует более быстрому и здоровому обмену веществ. Лучший способ добиться этого – пить утром теплую воду с лимонным соком.
2. Улучшение пищеварения
Выпивать стакан теплой горячей воды — один из лучших способов избавиться от токсичных веществ в организме.
Чашка кипяченой воды утром также может очистить ваш желудок и помочь пищеварению, согласно британской гомеопатической Ассоциации.
3. Очищает вашу кровь
Согласно аюрведической медицине, хранение воды в медном контейнере убивает вредные бактерии и очищает кровь. Утром выпейте теплую воду из медного сосуда, чтобы ускорить процесс детоксикации организма.
4. Борется с ожирением и высоким уровнем холестерина
Сочетание воды и цитрусовых, таких как лимон и лайм, может быть полезным для диабетиков, поскольку это улучшает кровообращение, разрушая накопление в артериях. В качестве дополнительного бонуса она помогает регулировать уровень сахара в крови и контролировать вес.
5. Снижает накопление слизи
Одно исследование изучает влияние холодной воды, горячей воды и куриного супа на накопление слизи. Установлено, что количество скопления слизи в носу, горле и желудочно-кишечном тракте уменьшалось при употреблении горячей воды.
6. Облегчает запор
Вздутие живота, которое идет рука об руку с запором, часто является признаком обезвоживания. Чтобы поддерживать нормальные движения кишечника, не забывайте пить теплую воду в течение дня!
7. Делает вас дружелюбными
Интересно, что согласно исследованию, употребление горячего напитка, воды в данном случае, повышает настроение. Исследователи считают, что то, как мы воспринимаем тепло и как мы судим людей, очень похоже. Например, те, кто держал чашку горячего кофе, глядя на человека, воспринимали их теплее по сравнению с теми, кто держал чашку холодного кофе.
Источник: hi.dn.ua/