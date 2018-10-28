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И не более: диетолог назвала безопасную для здоровья дозу алкоголя

И не более: диетолог назвала безопасную для здоровья дозу алкоголя

Украинцам, которые заботятся о своем здоровье, следует полностью отказаться от употребления крепкого алкоголя. Исключение можно сделать для вина, однако норму человек должен вычислить, исходя из своего веса.

Об этом в эфире ObozTV рассказала диетолог Галина Незговорова. 

По ее словам, крепкие алкогольные напитки - слишком большая нагрузка для печени.

"Что касается алкоголя, мы можем позволить очень небольшое количество, и это должно быть вино. Например, если это качественное вино, белое или красное, это должно быть примерно два грамма на килограмм нормального веса. И не больше", - отметила диетолог.

"Это при отсутствии хронических заболеваний. Если есть, не дай бог, болезни сердечно-сосудистой системы, следует подумать 10 раз, надо ли употреблять алкоголь", - добавила она.

Также эксперт категорически не рекомендовала согреваться алкоголем в период наступления холодов.

"При перепадах температуры, когда человек употребляет алкоголь, а потом еще и пытается согреться, нередко можно попасть в реанимацию с ухудшением самочувствия и здоровья", - пояснила она.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: алкоголь

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