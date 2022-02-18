Яйца: сытно и полезно для всей семьи

Наверное, нет более распространенного продукта, нежели яйца. Без них невозможно испечь пирог, сделать оливье или окрошку, приготовить блины, омлет, безе, соусы и много других угощений. Одним словом, куриные яйца – то, от чего на 50% зависит успех всех стараний на кухне. Кроме того, это один из наиболее полезных продуктов, который содержит более чем 100 питательных веществ: витамины А, группы В, Е, РР, калий и многое другое.

В продаже, как правило, встречаются штампованные изделия. Что он значит и как расшифровать его значение? Буква «Д» – диетическое, «С» – столовое. От данного показателя зависит срок хранения продукта с момента его появления и период сохранения вкусовых и внешних характеристик. На скорлупе также согласно закону размещается маркировка, которая присваивается в зависимости от массы яйца:

См – мелкое (до 44 г);

С2 – категория 2 (44-54 г);

С1 – категория 1 (55-64 г);

С0 – отборное (64-74 г);

СВ – высшей категории (от 75 г).

Как правило, чем меньше курочка, тем ниже вес продукции. При покупке обращайте внимание на то, чтобы яйца в одном контейнере были одинакового цвета и размера. Белок должен быть густым, а желток – насыщенного природного оттенка.

Где купить самые лучшие куриные яйца? В магазине Ашан представлены товары https://auchan.zakaz.ua/ru/categories/eggs-auchan/ известных торговых марок по доступной стоимости, представительства которых расположены на территории всей Украины. Все описанные продукты насыщенны полноценными белками, витаминами и микроэлементами, а также отвечают европейским стандартам качества.

Безопасная доставка куриных яиц по Киеву

Куриные яйца можно найти практически в каждом холодильнике. Их едят сырыми, добавляют в домашнюю выпечку и десерты и просто варят. Это отличный вариант для полноценного завтрака. Особенно полезно так называемое яйцо пашот. А, чтобы блюдо получилось идеальным, необходимо внимательно подходить к выбору основного компонента. Для этого рекомендуется обратить внимание на ассортимент интернет-магазина Auchan, где вы найдете товары проверенных производителей, которые заслужили доверие покупателей:

Ясенсвит;

Ашан;

Каждый день;

Квочка;

Агрокомплекс;

Це – яйце!;

Organic eggs;

Премиум;

Волшебная птица и др.

Теперь благодаря онлайн-сервису достаточно воспользоваться сайтом маркета, добавить понравившееся товары в избранное, оформить заказ, оплатить его удобным способом и указать адрес получения. В последнем случае предусмотрено несколько вариантов: доставка курьером по Киеву, самовывоз с ближайшей точки выдачи или отправка с доставкой на дом. А приятным бонусом для всех покупателей станут регулярные акции Ашан, которые приятно отразятся на цене товаров.

Новости портала «Весь Харьков»