Як алкоголь діє на організм: 10 важливих аспектів

Алкоголь займає чимале місце в нашому соціальному житті. Зустрічі з друзями, прощання, бажання «відзначити» якісь важливі події в нашому житті…



Алкогольні напої вживають люди різного віку, та, на жаль, молодь «долучається» до алкоголю у все більш ранньому віці.



Незважаючи на те, що інформація про шкоду, яку завдає алкоголь здоров’ю, широко розповсюджена і доступна всім, багато п’ють занадто часто і занадто багато.



Більшості питущих все ж вдається тримати під контролем цю свою шкідливу звичку, але досить багато стають повністю залежними від неї.



Обмежити продаж алкогольних напоїв, не кажучи вже про їх заборону, дуже складно, так як це зачіпає інтереси багатьох впливових груп, які отримають вигоду з виробництва та продажу алкоголю.



Тому кожна людина повинна сама усвідомлювати наслідки своєї прихильності цієї звички піклуватися про своє здоров’я.



Оскільки багато мало знають про те, як діє алкоголь на наш організм, ми розповімо про це.



1. Алкоголь провокує коливання рівня цукру в крові

Зазвичай після того, як ми приймемо певну дозу спиртного, рівень цукру у нас в крові суттєво знижується або підвищується.



Це викликає відчуття слабкості, запаморочення, проблеми з орієнтацією.



2. Погіршення серцевого ритму

Надмірне вживання спиртних напоїв може викликати почастішання пульсу і збої в роботі серця.



Токсини, що містяться в алкоголі, потрапляють в кров і порушують нормальну роботу різних систем організму, в тому числі серцево-судинної системи.



3. Почервоніння шкіри

Один з результатів дії алкоголю на систему кровообігу — розширення судин, а це призводить до помітного почервоніння шкіри.



У деяких людей алкоголь викликає значні перепади температури тіла і посилене потіння.



4. Помутніння зору

У людей, які не знають міри у вживанні алкоголю, виникають проблеми із зором.



Токсини, що потрапляють у кров, впливають на зір, воно стає розпливчастим і затуманеним.



Це досить небезпечне явище, не тільки тому, що воно віщує поступове погіршення зору, але і тому, що людина в такому стані з більшою ймовірністю може стати жертвою нещасного випадку.



5. Втрата координації

У людини, яка випила забагато спиртного, може погіршуватися координація рухів.



У неї слабшають не тільки м’язи, але і рефлекси, вона втрачає рівновагу.



Тому п’яненька людина часто падає, з нею може статися нещасний випадок.



Вона також значною мірою втрачає самоконтроль.



6. Проблеми з травленням

Алкоголь порушує кислотно-лужний баланс шлунка, в результаті дратується і запалюється його слизова оболонка, що захищає стінки шлунка від кислоти, що міститься в шлунковому соці.



Результатом цього може бути гастрит або кислотний рефлюкс.



Наслідки зловживання алкоголем можуть бути і більш серйозними — виразка шлунка, рак шлунка, рак стравоходу.



7. Дегідратація

Нирки належать до органів, які найбільш страждають від зловживання спиртним.



Їм доводиться посилено працювати, виводячи з організму токсини. В результаті організм втрачає надто багато рідини і солей. Це означає, що відбувається його дегідратація.



8. Головний біль

Високий рівень вмісту токсинів в крові і проблеми з метаболізмом є причиною головного болю і похмільного синдрому.



Часто через кілька годин після вживання спиртних напоїв людина відчуває м’язове напруження і у неї починається головний біль (мігрень).



9. Нудота

У тих, хто випиває занадто багато, часто буває нудота та блювота і порушується травлення.

Людина відчуває запаморочення і з тяжкістю зберігає рівновагу.



У деяких людей такі симптоми виникають навіть після невеликих «доз» спиртного.



10. Проблеми з печінкою

Печінка відіграє важливу роль у переробці речовин, що містяться в алкоголі.



Тому надмірна «доза» спиртного прямо впливає на неї і порушує її нормальну роботу.



Якщо інтоксикація печінки алкоголем відбувається регулярно, її стан погіршується і виникає цироз печінки.



Як бачиш, зловживати алкоголем дуже небезпечно. Ні в якому разі не можна цього робити.



Помірне вживання спиртних напоїв не небезпечне для здоров’я, але дуже важливо знати міру і не перевищувати її.

Источник: http://u-news.com.ua

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