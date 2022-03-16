Які аптеки працюватимуть 16 березня

За даними «Червоного хреста» сьогодні, 16 березня, працює низка аптек аптек, графік може змінюватися.

АПТЕКИ 911

До 13:00 (інформація щодо часу роботи може змінюватися)

Які аптеки відчинені – можна також перевірити на сайті 911 https://apteka911.ua/map/harkovskaya-oblast

АПТЕКИ за адресами:

Московський проспект, 190/1вул. Пушкінська, 10вул. Богомольця, 4пр. Перепоги, 65Данилевського, 6пр. Науки, 27вул. Південнопроектна, 32пр. Олександрівський, 87Полтавський шлях, 148Стадіонний проїзд, 4вул. Енгельса, 29вул. Академіка Павлова, 307пр. Гагаріна, 167пр. Юбілейний, 32вул. Грицевця, 33пр. Перемоги, 1Московський проспект, 214пр. Перемоги, 72Дпр. Расторгуївський, 2Полтавський шлях, 148

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