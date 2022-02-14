Як читати етикетки на продуктах: гайд на вибір корисної їжі

Як правильно читати етикетку продуктів та про що говорить склад? Найпростіша інструкція, щоб зрозуміти, на що звернути увагу при виборі корисних продуктів

Зараз всі начебто збожеволіли на правильному харчуванні: стежать за кількістю вживаних калорій, вивчають склад, уникають борошняного та солодкого. Якщо і ви збираєтеся стати на шлях здорового харчування або хоча б скоротити споживання шкідливих інгредієнтів, то ця шпаргалка для вас. Тут ми розглянемо, як навчитися читати етикетки, на що звертати увагу, а в яких випадках слід “закривати очі” на маркетингові хитрощі.

1. Звіряти терміни придатності

Перед покупкою товару, треба звіряти термін придатності/Фото: Anastasia Hariaha

Думаємо, ви це робите і без наших порад. Адже прийом простроченого продукту може призвести до отруєння. Найчастіше чим менш оброблений продукт, тим швидше він псується. Тривалий термін зберігання означає наявність консервантів та ультраобробку, за якої гине безліч корисних мікроорганізмів. Якщо є альтернативи з коротким терміном придатності, то віддавайте їм перевагу.

При надмірному вживанні ультраоброблених продуктів збільшується ризик смертності на 62%. Про це свідчить 15-річне іспанське дослідження. Ультраоброблені продукти – це печиво, солодкі напої, сухі сніданки, швидкорозчинні страви та каші.

Але не плутайте ультраобробку та ультрапастеризацію молока. У другому випадку немає шкоди для організму.

2. Найменування товару

Не плутайте назву товару та найменування продукту. Назву товару зазвичай використовують у маркетингових цілях - вона не завжди відображає склад та ідею товару. Помітні назви можуть бути будь-якими, їх завдання – привернути увагу покупця. А найменування товару – це обов'язкове поле етикетки. Наприклад, ви хочете купити м'ясо, а не продукт, який містить м'ясо. Дивимося, щоб у назві стояло саме "м'ясо".

3. Склад

Вчимося читати етикетку на продукті: склад/Фото: Anastasia Hariaha

Зазвичай виробник вказує у складі інгредієнти у порядку їх зменшення. Тобто чим ближче інгредієнт до початку списку, тим більше його в продукті.

Але проблема в тому, що неможливо визначити точну кількість інгредієнта (якщо вона не вказана на упаковці). Наприклад, у складі заморожених котлет є м'ясо, мука, крохмаль, соєвий білок та інші інгредієнти. М'ясо стоїть на першому місці, значить його у складі найбільше. Але наскільки його більше, ніж муки, з'ясувати не можна.

Не всі слова у складі можуть бути зрозумілими. Тому є невеликий лайфхак: чим коротший склад, тим менше шансів з'їсти те, що нешкідливе.

Зазвичай продукт складається з основних та додаткових компонентів. Основні – це те, що ми збираємося брати (консервований горох, м'ясо у фарші, мариновані огірки). А додаткові – ті, що надають продукту текстури, підсилюють смак та допомагають йому довше зберігатись.

Додаткові компоненти не такі небезпечні, як можуть здатися на перший погляд. Насправді із відносно шкідливих компонентів можна зустріти лише трансжири, які несуть величезну небезпеку для судин та серця.

Маргарин – найвідоміший трансжир. Але зараз його досить рідко пишуть у складі. Але є багато інших назв, за якими виробники маскують трансжири:

жир спеціального призначення;

модифікований жир;

фритюрний жир;

кулінарний жир;

гідрогенізовані олії та жири;

спред – поєднання живого та рослинного жирів.

Всі інші загусники, ароматизатори, емульгатори, стабілізатори та інші добавки мають суто нешкідливий характер, принаймні, у невеликій кількості.

До речі, пальмова олія сама по собі загрози здоров'ю людини не несе. Тільки вживання її у великих кількостях може призвести до ризиків ожиріння і серцево-судинних захворювань. Заклики обмежити пальмову олію в раціоні пов'язані із захистом екології: під плантації олійних пальм вирубуються ліси, а це руйнує довкілля багатьох тварин.

Склад також може включати інформацію про алергени та виробництво поруч із продуктами-алергенами. Це сенс для людей з непереносимістю конкретного продукту.

4. Харчова цінність

Вивчаємо харчову цінність продукту/Фото: Anastasia Hariaha

Це кількість енергії та поживних речовин, які дасть вам продукт. Тут вказується калорійність, вміст білків, жирів та вуглеводів. Найчастіше харчова цінність вказується на вагу 100 г. Це означає, що якщо ваш йогурт важить 250 г, то необхідно помножити показники на 2,5. Так ви отримаєте загальну цінність товару.

5. Маса чи вага

Вивчаємо етикетку товару: погляньте на масу/Фото: Anastasia Hariaha

Ці показники не впливають на стан організму, однак за однакових цін і складу вигідніше брати продукт, якого в упаковці більше. Вага товару може бути вказана з рідиною, що входить до складу, та без неї. Маса нетто – це маса без упакування, брутто – з упаковкою.

6. Маркетингові написи

Проверяем состав продукта на этикетке/Фото: Anastasia Hariaha

Ці написи служать як маркетинговий хід. Їх часто використовують, щоб підвищити привабливість товару.

"Без глютену"

Цей напис для тих, хто страждає на ціліакію або алергію на глютен. Це стосується 1% населення. На здоров'я решти людей глютень ніяк не впливає. Продукти без нього не корисніше за інших, а виробник не повинен вказувати, що він у складі відсутній. Зазвичай за цим написом маскується довгий склад із безліччю непотрібних інгредієнтів.

"Без лактози"

Аналогічний випадок, коли цей напис не має жодного сенсу, зате чудово працює як реклама.

Лактоза – компонент будь-якого молока, який є навіть у грудному молоці, забезпечуючи немовлятам енергію. У деяких людей зустрічається непереносимість лактози, якщо вони вип'ють більше за склянку молока.

У світі відсоток людей, які не переносяться лактозу, змінюється від 3% на півночі Європи до 90% у Південно-Східній Азії. Якщо у вас немає алергії на лактозу, то придбання безлактозного товару не покращить здоров'я.

"Без цукру" та "без доданого цукру"

Це означає, що цукор, як інгредієнт, не входить до складу продукту. Але це не означає те, що в продукті немає інших цукрів. У такому продукті можна використовувати фруктовий сік або концентрат, сироп або фруктоза. Всі ці продукти відносяться до вільних цукрів, як і звичайний рафінад або цукор-пісок. Ці продукти не обов'язкові, головне їх просто враховувати у загальному балансі споживання вільних цукрів.

"Без ГМО"

Вивчаємо продукт з етикетки/Фото: Anastasia Hariaha

ГМО це організми, ДНК яких змінили люди. Ми не залишимося голодними через нашестя комах або посуху, тому що за допомогою генної інженерії з'явилися стійкі сорти рослин.

Вчені поки що сходяться на думці, що генно-модифіковані продукти не несуть негативного впливу на організм. Кожен такий продукт завжди тестується перед тим, як потрапляє до масового виробництва.

"Фермерське", "органік", "еко"

Позначка “еко” свідчить, що з виробництві продукту було завдано мінімальну кількість збитків довкілля проти аналогічним товаром. Може виробник економно витрачав воду або дбав про ґрунт та вирощував помідори не у відкритому ґрунті, а у вертикальних грядках.

Позначка "органік" говорить про те, що при виробництві не використовувалися пестициди, антибіотики, стимулятори росту та іонізуюче випромінювання.

Напис "фермерське" відноситься до продукції, виготовленої фермерським господарством. Це не означає, що продукти будуть без пестицидів і стимуляторів зростання.

"Біо", "з пробіотиками"

Ці написи означають, що у продукті є пробіотичні мікроорганізми. Необов'язково продукт з таким написом буде кориснішим за сусідній. Щоб пробіотики мали користь, вони повинні пройти кисле середовище шлунка, а потім вижити і розмножитися в кишечнику. Скільки із заявлених виробників це зробить – незрозуміло.

"Фітнес", "натуральний", "з вітамінами", "корисний", "покращує імунітет"

Такі написи – простий маркетинг. Якщо сумніваєтеся у продукті, краще пробігайте очима за складом.

Щоб уміти читати етикетки, потрібна практика. Найменування, склад і термін придатності – критерії, на які треба орієнтуватися під час вибору товару. Незрозумілі слова у складі – не обов'язково погано. Головне, уникайте трансжирів, а не глютена.

Источник: meta.ua/

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