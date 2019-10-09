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Як харківські хірурги «вирощують» печінку в тілі людини

Як харківські хірурги «вирощують» печінку в тілі людини

Харківські хірурги видалили пухлину 28-річній Анні Гончаровій. Згодом печінка самостійно регенерувала відсутню частину. Таку операцію у Харкові за десять років проводять всьоме.

«Виявили випадково. У мене після травневих свят почалась температура, заболіла права сторона», — розповідає Анна.

Каже: чотири місяці тому в її печінці знайшли пухлину:

«Мені одразу сказали, що все буде в порядку, це доброякісне утворення. Але його треба видаляти, тому що воно передавлює вену, росте і буде передавлювати інші органи з часом», — говорить Анна.

Анну прооперували в Інституті загальної та невідкладної хірургії у Харкові.

«Видно, що пухлина дуже щільно та інтимно оточена найбільшими судинами печінки, магістральними. Об’єм новоутворення був близько 6-7сантиметрів. Це досить велике утворення для цього місце знаходження і технічно одне з найбільш складних для видалення», — каже Євгеній Мушенко, старший науковий співробітник відділу хірургії печінки.

Завідувач відділом хірургії печінки Ростислав Смачило показує обладнання для операції. Каже: лікарі працювали близько трьох годин.

«Між оцими браншами двома затискається тканина печінки, зокрема, в якій проходять судини. Вмикається, іде сигнал. Коли сигнал виключається — це означає, що тканина заварена і далі натискається оцей курок і прорізається. Це прискорює час операції і забезпечує дуже низьку крововтрату», — говорить завідувач відділом хірургії печінки Ростислав Смачило.

Анна розповідає: з лікарні виписалася за місяць, а в липні полетіла до Турчеччини перевірити роботу харківських медиків.

«Робити ПЕТ КТ. Тому що у нас немає такого обладнання. Результат оперативного втручання в печінку був визнаний як сприятливий надзвичайно», — каже Анна.

За десять років в інституті зробили сім таких операцій. Статистики, у скількох людей в Україні знаходять подібні пухлини — немає, каже професор Інституту загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева Олександр Тищенко. Він пояснює турецьких медиків

«Рідкість цього випадку полягає у тому, що при наявності фіброзної гіперплазії печінки у хворої була ще пухлина в області правої нирки. В організмі дуже розумно все влаштовано. І утворення, які виникають в печінці будь-яких розмірів після видалення цього утворення у порожнині, що виникає в тканині печінки, починається регенеративний процес. Регенеративний процес у печінці триває від двох до чотирьох тижнів. і печінка виростає», — розповідає Олександр Тищенко.

За словами Тищенка, такі операції проводять у клініках, які спеціалізуються на хірургії печінки.

Источник: suspilne.media

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