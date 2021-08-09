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Які овочі та фрукти поповнюють організм водою

Які овочі та фрукти поповнюють організм водою

Влітку рекомендується випивати від двох до чотирьох літрів води, оскільки організм старанно працює, щоб охолоджуватися в спеку. Саме тому в літній час рекомендується їсти продукти з високим вмістом рідини. Топ продуктів зібрали Новини.LIVE.

На першому місці звичайно кавун. Вміст води в ньому становить приблизно 91,5 %. Ця соковита ягода є одним із найбагатших джерел лікопіну, який запобігає захворюванням на рак.

Він нормалізує травлення, знижує калорійність раціону, виводить токсини та шлаки, а також зменшує ризик захворювання діабетом і серцевими хворобами.

Томат. Він не тільки насичує організм водою, але й покращує роботу системи кровотворення, знижує ризик інсульту, інфаркту та допомагає запобігти розвитку остеопорозу.

Вживання полуниці не тільки вгамує спрагу, але й знизить розвиток хронічних хвороб, позитивно позначиться на здоров’ї очей і заспокоїть нервову систему.

Її також рекомендують людям, що страждають від різних видів алергій. Через свій унікальний біохімічний склад, полуниця пригнічує запальні процеси та певні реакції, пов’язані із проявом алергії.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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