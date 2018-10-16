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Як подалати страх перед дверима стоматолога
Панічний страх перед дверима лікаря-стоматолога виникає чи не в кожного пацієнта
Тому стоматологи радять дотримуватися простих правил, які допоможуть впоратися з хвилюванням і відчувати себе комфортно під час прийому.
Найперше — відмовтеся від візиту, якщо захворіли. До лікаря краще не приходити з гострими вірусними хворобами, із закладеним носом, при загостренні будь-яких хронічних недуг.
По-друге — дізнайтеся, чи є у вас алергія на медикаменти.
І, звісно, оберіть зручний час і день візиту.
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Темы: стоматолог, страх
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