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Як подалати страх перед дверима стоматолога

Як подалати страх перед дверима стоматолога

Панічний страх перед дверима лікаря-стоматолога виникає чи не в кожного пацієнта

Тому стоматологи радять дотримуватися простих правил, які допоможуть впоратися з хвилюванням і відчувати себе комфортно під час прийому.

Найперше — відмовтеся від візиту, якщо захворіли. До лікаря краще не приходити з гострими вірусними хворобами, із закладеним носом, при загостренні будь-яких хронічних недуг.

По-друге — дізнайтеся, чи є у вас алергія на медикаменти.

І, звісно, оберіть зручний час і день візиту.

 

Источник:

Новости портала «Весь Харьков»

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