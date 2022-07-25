Як подбати про себе влітку

Влітку, коли дні довші за ночі, саме час вичавити максимум із цієї пори року, аби набратися натхнення для звершень. Одні їдуть на відпочинок, аби перезавантажитися, іншим не потрібно нікуди їхати, адже їм вистачає заслуженого відпочинку вдома. Та що робити, якщо хочеться провести літо не так, як завжди? Наприклад, подбати про себе?

Пропонуємо замислитися над деякими способами подбати про себе та відкоригувати спосіб життя, аби це літо пішло максимально на користь саме вам.

Кожному з нас необхідно докласти неабияких зусиль, аби налагодити власний сон, особливо з урахуванням хаосу, спричиненого війною та пандемією впродовж останніх років. Безперечно, іноді весело лягати спати під ранок, гуляти опівночі в мальовничому місці, або трохи подрімати вдень. Але коли це переростає у звичку, вона сильно позначається на фізичному та психічному здоров'ї.

Багатьох таке формулювання не влаштує, але секретом здорового сну є прокидання в один і той самий час упродовж усього тижня, навіть у вихідні. Хто ж відмовиться "відіспатися" недільним ранком, але цим ви, лише, намагаєтеся компенсувати пізнє засинання в суботу. Якщо так робити постійно, у понеділок ви почуватиметеся "розбитим" і не зможете ефективно працювати. Головне – будьте наполегливими і терплячими, і дуже скоро ви самі помітите різницю.

Ще можна долучитися до якихось групових занять. Вистачить найпростішого книжкового клубу, або групових вправ у спортивній залі, чи групової ходьби. Так ви вбиваєте двох зайців: займаєтеся тим, що вам подобається, і знайомитеся з людьми. З урахуванням особливої атмосфери, ці два складники дають сильний стимул для покращення психічного здоров'я. Це ідеальний варіант для закладення фундаменту для здорового та приємного літа.

Потім можна розпочати додавати здорову їжу у власне меню. Найкраще розпочинати із заміни червоного м'яса свіжою рибою один раз на тиждень, адже вона багата корисними для здоров'я жирами і знижує рівень холестерину. Корисні жири та білки можна отримувати з тостів з авокадо та яйцями, які не додають вам зайвих калорій.

Тим, хто хоче позбавитися деяких не дуже гарних звичок, яких ми здебільшого набули під час, здавалось би, нескінченного локдауну, радимо звертатися по допомогу до оточуючих, адже це наразі дуже важливо. Зараз є сила-силенна варіантів отримання інформації, щодо такої допомоги, аби повернутися до нормального життя, від зустрічей анонімних алкоголіків та різноманітних програм із детоксикації, до доволі детального переліку центрів підтримки людей з ігровою залежністю.

Якщо ви один чи одна з мільйонів користувачів, час перед екранами яких стрімко зріс упродовж останніх 2 років, важливо буде продумати та організовувати "цифровий детокс", аби відволіктися від соціальних мереж. Авжеж, є багато програм, що блокують телефон після визначеного проміжку часу, але це можна зробити і простіше: достатньо, лише, покласти його в шухляду після повернення додому, й у вас вільний вечір, коли ви можете займатися тим, чим уже давно збиралися, відпочивати, або розвивати власні здібності. Замість перегляду ТБ або смартфона, краще почитати книжку, або зробити щось власними руками – це весело та стимулює роботу мозку. Ба більше, ви бачитимете результат та будете задоволеними від такого досягнення, що набагато краще безглуздого гортання сторінок в інтернеті.

Наостанок

Тепер ваша черга розпочинати працювати над тими порадами, які вам найбільше до вподоби. Почніть реалізовувати ті, що вам найбільше припали до душі. Пам'ятайте, чим раніше розпочнете, тим швидше відчуєте, що це літо ви не змарнували.

Новости портала «Весь Харьков»