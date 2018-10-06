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Які райони області лідирують за кількістю укладених декларацій з лікарем

Які райони області лідирують за кількістю укладених декларацій з лікарем

Щотижня близько 25 тисяч жителів Харківщини визначаються зі своїм сімейним лікарем і підписують з ним декларацію.

Вже обрали свого лікаря і «оформили з ним відносини» близько 1,5 жителів Харківської області. За інформацією заступника ХОДА Михайла Черняка, щотижня в регіоні в середньому украдається 23-25 тисяч нових декларацій. За даними Національної служби здоров’я України, в області проживає близько 2 мільйони 694 тисячі населення, тож неохопленими залишаються близько 1 мільйона 194 тисячі жителів.

Які райони області лідирують за кількістю укладених декларацій з лікарем

Найбільш активними виявилися жителі Барвінківського району — декларації з лікарем уклали вже 80,5% населення. Серед лідерів і Нововодолазький (76,7%), Дергачівський (74,5%), Золочівський (70,6%) райони. Середня сума, яку НСЗУ виділяє на пацієнта на Харківщині, становить 750 гривень.

— Фінансування закладів первинки збільшилося у 1,5 рази, заробітна плата сімейних лікарів зросла у 2-2,5 рази і становить сьогодні 15-16 тисяч гривень. Це при тому, що лікарі поки що не набрали граничної кількості пацієнтів, - підкреслив Михайло Черняк.

До речі, з лікарями приватних практик жителі Харківщини також укладають декларації — 783 декларації.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Андрій Соха

Новости портала «Весь Харьков»

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