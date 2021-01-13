Які три ранкові звички руйнують здоров’я людини

Британська лікарка розповіла, що популярні ранкові звички варто трохи змінити й тоді вони перестануть шкодити організму.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Деталі: Багато людей мають свої ранкові ритуали. У когось це чашка кави, а в інших це зарядка відразу після пробудження. Британська лікарка Міріам Стоппард назвала ранкові звички, яких краще позбутися.

В їх число входить пиття кави на пустий шлунок. Цей напій не варто пити одразу вставши з ліжка, оскільки це порушує метаболізм і нормальний рівень цукру в крові. Краще пити каву після сніданку.

А, якщо говорити про ранкову зарядку, то варто почекати деякий час і дати тілу прокинутися перед тим, як приступати до вправ. Якщо цього не зробити, за словами Стоппард, тренування принесуть організму більше шкоди, ніж користі. Спеціалістка додала, що для початку потрібно нормально поснідати, а вже потім через 20-30 хвилин приступати до зарядки.

Також не варто пити з ранку на пустий шлунок склянку апельсинового соку — через нього цукор в крові “злітає до небес”, пояснює лікар.

Источник: Час-Дій

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