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Як відновити сили за вихідні?

Як відновити сили за вихідні?

Сон
Насправді відсипатися у вихідні за весь тиждень - це погана ідея. Лягати спати і прокидатися бажано в один час, щоб не змушувати організм кожен раз звикати до нового режиму.

Гаджети
Проводьте мало часу за гаджетами, соцмережі, електронна пошта, онлайн-іграшки почекають, а ви займіться чимось іншим, більш кориснішим.

Сім'я
Наприклад, витратьте час на спілкування з сім'єю, улюблене хобі або приємні домашні справи. Неприємні краще передоручити професіоналам. Якщо вам не подобається займатися прибиранням і прасуванням білизни, можна викликати фахівця, який із задоволенням зробить це для вас за гроші.

Подорожі
Відпочинок розслабляє, отримуєте задоволення від зміни картинки, бачите щось нове. Якщо не виходить поїхати на вихідні, просто погуляйте або займіться спортом у парку, на спортивному майданчику у дворі, найближчому стадіоні.

 Источник: http://nashamama.com

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Темы: отдых

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